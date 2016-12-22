Москва и Эр-Рияд заявили о консенсусе по продлению заморозки добычи нефти

Халед аль-Фалех и Александр Новак (слева направо) Фото: Aly Song / Reuters

По итогам переговоров в Пекине Россия и Саудовская Аравия согласовали общую позицию о необходимости продлить еще на девять месяцев ограничение уровня добычи нефти странами-экспортерами. Решение должно быть принято в Вене 25 мая

Россия и Саудовская Аравия пришли к выводу о необходимости продлить заморозку уровня добычи нефти до марта 2018 года. Об этом по итогам переговоров в Пекине заявили глава Минэнерго Александр Новак и министр нефти королевства Халед аль-Фалех, передает ТАСС.

Свою позицию представители двух стран отразили в итоговом заявлении после встречи на форуме «Один пояс — один путь», проходящем в Китае. В нем отмечается, что продление режима ограничения добычи необходимо «для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка». Для этого требуется «доведение объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений», говорится в заявлении.

Кроме того, министры отметили, что сокращение запасов нефти за последние месяцы шло ускоренными темпами. «Снижение запасов нефти, хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах), составило более чем на треть с начала года», — сообщили представители России и Саудовской Аравии.

Александр Новак отметил, что позицию Минэнерго о продлении ограничений разделяют все российские компании. «Прежде чем обсудить это с моим коллегой из Саудовской Аравии, мы предварительно обсудили нашу позицию с нашими компаниями. Это наша общая, консолидированная позиция», — подчеркнул министр. Кроме того, он добавил, что на переговорах в Вене, где будет обсуждаться вопрос продления заморозки уровня добычи, будет присутствовать больше стран, чем участвовало в первоначальном соглашении.

Халед аль-Фалех​ добавил, что обсуждение продления ограничений ведется на условиях сохранения квоты в 1,8 млн барр. в сутки. «Думаем, что решения будут положительными в Вене. Достигнута полная договоренность группы», — заявил он.

До этого, 10 мая, министры нефти Ирака ​и Алжира ​сообщили о готовности продлить режим заморозки уровня добычи. Вопрос о продлении ограничений станет главной темой на саммите ОПЕК в Вене 25 мая. Кроме того, 13 мая Новак сообщил, что Россия сохранит объем сокращения нефтедобычи на 300 тыс. барр. в сутки в мае и июне.