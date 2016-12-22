Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Экономика
Москва и Эр-Рияд заявили о консенсусе по продлению заморозки добычи нефти 15 мая, 06:34 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет 15:11 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества 15:06 Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна 13:47 Московский НПЗ возобновил прием нефти после ремонтных работ 09:53 СМИ узнали о возможном запрете на импорт муки для кормов для животных 09:29 Экономисты раскритиковали налоговый маневр Вчера, 20:24 Власти Крыма рассказали о сложности конкуренции с Турцией в сфере туризма Вчера, 19:00 Пределы согласия: почему экспортеры нефти вынуждены договариваться Вчера, 15:06 Высший хозсуд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6,5 млрд Вчера, 13:04 ФАС предложила обнулить субсидии для ФПК на перевозки в плацкарте Вчера, 11:27 Россия за месяц увеличила вложения в облигации США на $13,5 млрд Вчера, 10:45 Минэкономразвития допустило падение инфляции в 2017 году ниже 3% 15 мая, 16:56 Путин не исключил сдвига сроков арктических проектов «чуть-чуть вправо» 15 мая, 14:08 «Транснефть» сообщила о нештатной ситуации на НПЗ в Москве 15 мая, 10:59 Нефть выросла на фоне заявлений о возможном продлении заморозки добычи 15 мая, 09:32 Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года 15 мая, 09:23 В ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля 15 мая, 00:05 Верховный суд облегчил нагрузку на предпринимателей 15 мая, 00:04 Китай выделит $124 млрд на новые проекты Шелкового пути 14 мая, 06:37 Китай и Грузия подписали соглашение о свободной торговле 13 мая, 21:10
Лента новостей 15:33 МСК
Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации Политика, 15:23 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет Экономика, 15:11 Выезд сборной России по хоккею в Париж задержали из-за поломки поезда Спорт, 15:10 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества Экономика, 15:06 Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% Технологии и медиа, 15:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,84 Продажа 56,91 EUR НАЛ. 63,08 63,10 Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов Дамир Гайнутдинов юрист международной правозащитной группы «Агора» Мнение, 14:56 Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов Политика, 14:55 Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии Политика, 14:49 Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве Общество, 14:48 Основной вратарь сборной Германии по футболу пропустит Кубок конфедераций Спорт, 14:42 Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла Общество, 14:25 Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Вологодской области Общество, 14:24 Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник» Технологии и медиа, 14:17 Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда Общество, 14:11 Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ Политика, 14:09 Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу Политика, 14:07 Адвокат попросил ЕСПЧ спасти тяжелобольного арестанта «Матросской тишины» Общество, 14:04 Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился перед Россией на ЧМ-2017 Спорт, 14:03 Актеры сочли «идиотизмом» идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя Общество, 14:02 Станцию «Спортивная» в столичном метро временно закрыли для пассажиров Общество, 13:55 Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна Экономика, 13:47 Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве Политика, 13:47 В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге Политика, 13:39 В Кремле прокомментировали обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Политика, 13:30 Мосгордума приняла столичный закон о реновации Политика, 13:28 В Mail.Ru Group опровергли обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Технологии и медиа, 13:12 Патриарх призвал Порошенко помешать принятию «антицерковных законов» Общество, 13:12
Москва и Эр-Рияд заявили о консенсусе по продлению заморозки добычи нефти
Материалы по теме Новак назвал возможные сроки продления сделки по сокращению нефтедобычи Россия сохранит объем сокращения нефтедобычи до июля Министр нефти Ирака заявил о согласии ОПЕК продлить заморозку нефтедобычи Bloomberg узнал об обсуждении ОПЕК продления сделки по сокращению добычи
15 мая, 06:34
Георгий Тадтаев
Москва и Эр-Рияд заявили о консенсусе по продлению заморозки добычи нефти

Халед аль-Фалех и Александр Новак (слева направо)

Фото: Aly Song / Reuters
По итогам переговоров в Пекине Россия и Саудовская Аравия согласовали общую позицию о необходимости продлить еще на девять месяцев ограничение уровня добычи нефти странами-экспортерами. Решение должно быть принято в Вене 25 мая

Россия и Саудовская Аравия пришли к выводу о необходимости продлить заморозку уровня добычи нефти до марта 2018 года. Об этом по итогам переговоров в Пекине заявили глава Минэнерго Александр Новак и министр нефти королевства Халед аль-Фалех, передает ТАСС.

Свою позицию представители двух стран отразили в итоговом заявлении после встречи на форуме «Один пояс — один путь», проходящем в Китае. В нем отмечается, что продление режима ограничения добычи необходимо «для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка». Для этого требуется «доведение объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений», говорится в заявлении.

Кроме того, министры отметили, что сокращение запасов нефти за последние месяцы шло ускоренными темпами. «Снижение запасов нефти, хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах), составило более чем на треть с начала года», — сообщили представители России и Саудовской Аравии.

Александр Новак отметил, что позицию Минэнерго о продлении ограничений разделяют все российские компании. «Прежде чем обсудить это с моим коллегой из Саудовской Аравии, мы предварительно обсудили нашу позицию с нашими компаниями. Это наша общая, консолидированная позиция», — подчеркнул министр. Кроме того, он добавил, что на переговорах в Вене, где будет обсуждаться вопрос продления заморозки уровня добычи, будет присутствовать больше стран, чем участвовало в первоначальном соглашении.

Халед аль-Фалех​ добавил, что обсуждение продления ограничений ведется на условиях сохранения квоты в 1,8 млн барр. в сутки. «Думаем, что решения будут положительными в Вене. Достигнута полная договоренность группы», — заявил он.

До этого, 10 мая, министры нефти Ирака ​и Алжира ​сообщили о готовности продлить режим заморозки уровня добычи. Вопрос о продлении ограничений станет главной темой на саммите ОПЕК в Вене 25 мая. Кроме того, 13 мая Новак сообщил, что Россия сохранит объем сокращения нефтедобычи на 300 тыс. барр. в сутки в мае и июне. 

Теги
нефть, Александр Новак, Саудовская Аравия
Другие материалы РБК
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Марии Шараповой отказали в приглашении на «Ролан Гаррос»
Власти изменили порядок расчета тарифов на услуги ЖКХ
Как выглядит поезд, самый дешевый билет на который стоит $4450
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку