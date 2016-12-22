Силуанов назвал сроки реструктуризации венесуэльского долга

Россия и Венесуэла до конца года рассчитывают подписать соглашение о реструктуризации долга южноамериканской страны. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов

Как сообщил глава Минфина журналистам, Россия продолжает переговоры с Венесуэлой о реструктуризации кредита, выданного в 2011 году для финансирования поставок российской промышленной продукции, объемом $4 млрд.

«Условия (реструктуризации. — РБК) обсуждаются, мы в целом такие условия выработали: если венесуэльская сторона сможет быстро парафировать эти соглашения, есть все основания подписать условия до конца года по реструктуризации» — сказал министр, слова которого передает корреспондент РБК.

В декабре 2011 года Россия открыла для Венесуэлы кредитную линию в размере до $4 млрд для финансирования закупки оружия. К концу 2013 года предприятия российской оборонки поставили в Венесуэлу продукцию на общую сумму $2,65 млрд. В апреле 2015 года стало известно, что Каракас получил в счет открытого для него кредита еще $962 млн, что увеличило общую сумму долга до $3,6 млрд.



В марте 2016 года Венесуэла пропустила платеж по кредиту, после чего ей была предоставлена отсрочка: выплату $530 млн отложили до 2019–2021 годов. Однако весной 2017 года страна просрочила очередной платеж, не вернув России примерно $362 млн.



В начале июня 2017 года стало известно, что иностранные заемщики не выплатили России около $1 млрд. Позднее Счетная палата сообщила, что неисправным должником оказалась Венесуэла, не выполнившая условия межправительственной договоренности.



В начале сентября 2017 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что власти Венесуэлы попросили об очередной реструктуризации долга.

Надежду на реструктуризацию долга высказал и президент Венесуэлы Николас Мадуро, когда приезжал в начале октября в Москву. Он отметил, что Каракас выполняет обязательства перед Россией, но при этом указал, что «любое финансовое обязательством перед любым банком или государством может быть реструктурировано».