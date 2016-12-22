WSJ сообщила об отказе Венесуэлы от расчетов в долларах за нефть

Власти страны запретили экспортерам нефти вести расчеты в долларах США, узнала WSJ. После того как США ввели санкции против страны, в Каракасе заявляли о планах «освободиться от доллара»

Фото: Eddie Seal / Bloomberg

Правительство Венесуэлы указало нефтяным трейдерам, чтобы они не вели расчеты в долларах, и трейдеры начали указывать в инвойсах евро, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о новых правилах. Государственная нефтяная компания PDVSA обратилась к своим партнерам в частном секторе, чтобы они открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту европейскую валюту, рассказал изданию один из партнеров PDVSA.

Отказ от расчетов в долларах — попытка Каракаса обойти санкции, которые в конце августа ввели США. Вашингтон запретил сделки с ценными бумагами PDVSA и с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы.

PDVSA и Министерство нефти Венесуэлы не ответили на запросы издания.

Официальных сообщений об отказе от расчетах в долларах не было, пишет WSJ, но последние действия правительства страны показывали, что Венесуэла движется в этом направлении.

Так, 8 сентября президент Николас Мадуро анонсировал планы создать новую международную платежную систему, а также валютную корзину для «освобождения от доллара».

В среду, 13 сентября, Каракас приостановил обмен доллара в системе Dicom, сообщало агентство Reuters.

В стране действует несколько обменных курсов. Dipro — фиксированный курс боливара, применяется при импорте товаров первой необходимости. Курс Dicom применяется при расчетах с кредитными картами и обмене валюты, это плавающий курс. Ставка по Dipro — 10 боливаров за доллар США. Курс Dicom, по данным венесуэльского портала Dolar Today, на 14 сентября составляет 11 311 боливаров за доллар. В августе, по данным Reuters, курс доллара по Dicom составлял 3300 боливаров.

После того как против страны ввели санкции, крупные международные банки отказываются работать с правительством Венесуэлы, отмечает WSJ. После этого PDVSA стала полагаться на Газпромбанк, китайский банк CITIC и другие банки для обработки нефтяных платежей.

Эксперты заявили изданию, что стране будет сложно изолировать себя от финансовой системы крупнейшего торгового партнера — США. Экспорт нефти в США приносит примерно 95% валютной выручки страны.