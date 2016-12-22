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Какими санкциями Сенат США пригрозил России
Экономика, 14:39
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Какими санкциями Сенат США пригрозил России
Конгресс США опубликовал детали дополнительных экономических санкций, которые американские сенаторы предлагают ввести против России. РБК выделил главное
Конгресс США (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Закрыть лазейки для обхода санкций

Сенаторы хотят прописать в законе рекомендацию президенту США «приложить максимальные усилия совместно с государствами-партнерами», чтобы перекрыть возможности для обхода санкций. Они обращают внимание на такую лазейку, как разрешение предоплаты за российские товары и сырье со стороны западных покупателей. Авансовые платежи за поставку товаров могут рассматриваться как скрытое кредитование российских компаний, находящихся под санкциями.

Транспортный сектор

Авторы законопроекта предлагают модифицировать указ президента Барака Обамы, задающий рамки санкционного режима в отношении России. Они предлагают включить в него возможность распространения санкций на российские госкомпании, работающие в железнодорожном и судоходном секторах.

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Санкции на такие предприятия, согласно предложению сенаторов, могут быть наложены в виде блокировки их активов в американской юрисдикции и запрещения американским компаниям и гражданам вести какие-либо дела с этими российскими предприятиями.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сужение возможностей для кредитования

Предлагается еще больше ужесточить секторальные санкции в отношении российских банков и нефтегазовых компаний. Сбербанку, Газпромбанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и ВТБ (и их «дочкам») закроют доступ к американским кредитам на срок более 14 дней (сейчас запрещены кредиты сроком более 30 дней).

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Для энергетических компаний, таких как «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Роснефть», «Транснефть», допустимый предельный срок кредитования предлагается сократить до 30 дней (с нынешних 90 дней).

Больше ограничений по нефтегазовым технологиям

Сенаторы также предлагают усилить так называемую директиву №4 в рамках пакета секторальных санкций, которая ограничивает передачу технологий для разведки и добычи нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Сейчас американским компаниям запрещено поставлять товары, услуги или технологии, только если такой проект ведет «Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» или ЛУКОЙЛ (или их «дочки»). Поправка предполагает, что американцам будет запрещено участвовать в таких проектах (глубоководных, арктических и сланцевых), если в него вовлечена любая российская энергетическая компания.

Трубопроводная система

Сенаторы предлагают налагать санкции на тех, кто инвестирует или иным образом способствует наращиванию потенциала России в сфере строительства трубопроводной инфраструктуры для экспорта энергоносителей. В частности, предлагается запретить поставки товаров, технологий, передачу информации и оказание услуг и иной поддержки, если такие действия облегчат техническое обслуживание, ремонтные работы, модернизацию или строительство такой трубопроводной инфраструктуры.

Санкции будут наложены в случае, если рыночная стоимость каждого из поставленных товаров или услуг превысила $1 млн или их совокупная рыночная стоимость в течение 12 месяцев составила $5 млн или превысила эту сумму, следует из текста проекта поправок.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: санкции , Конгресс США , антироссийские санкции , санкции США , Сенат США
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