Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,69 57,10 EUR Нал. 68,38 67,65 USD Бирж. 57,18 -0,52 EUR Бирж. 67,68 -0,54 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5720,00 +276,00 ММВБ 2096,87 +0,09% РТС 1155,12 +0,98% Brent 57,02 +1,10% DJIA 22870,36 +0,13% Nasdaq 6612,30 +0,32% FTSE 7535,44 -0,28%
Москва в 2018 году увеличит объем займов в полтора раза
Лента новостей
Турчак не увидел в своем назначении риска для репутации «Единой России» 18:47, Политика Вологодский разработчик игр обогнал по доходам создателей Angry Birds 18:36, Технологии и медиа Вице-президент «Роснефти» уволился через четыре месяца после назначения 18:36, Бизнес В российских отделениях Райффайзенбанка взрывных устройств не нашли 18:23, Общество Москалькова сообщила об одной жалобе в Чечне на гонения за гомосексуализм 18:16, Политика Гознак прокомментировал «превращение» Сахалина в полуостров на купюре 18:11, Финансы В Москве заявили об освобождении 142 населенных пунктов в Сирии за месяц 18:09, Политика Месси и сборная Аргентины сыграют против сборной России в ноябре 18:01, Спорт Компания Ротшильдов выиграла тендер «Нафтогаза» 17:59, Бизнес В Думе успели рассмотреть только четверть повестки из-за сокращенного дня 17:40, Политика «Роснефть» оценила запасы месторождения на Хатанге в 298 млн т нефти 17:36, Бизнес «Ударит по кошельку потребителей»: малый бизнес о повышении налога 17:31, Фотогалерея  Неверов рассказал Турчаку об историческом пике любви к «Единой России» 17:21, Политика Аркадий Дворкович сломал руку при занятиях «неизвестным» спортом 17:07, Общество Мэрия назначила нового главного судмедэксперта Москвы во время визита СКР 17:00, Общество ФИДЕ лишила Кирсана Илюмжинова полномочий президента 16:56, Спорт Делегация Украины потребовала у Совета Европы подать в суд на Россию 16:50, Бизнес Российский посол рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в Швеции 16:45, Политика Никиту Белых госпитализировали в больницу «Матросской тишины» 16:45, Общество Украинским банкам запретили принимать российские деньги с видами Крыма 16:32, Финансы Партнер экс-главы «МегаФона» переделает фонари в сотовые вышки 16:20, Технологии и медиа Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России 16:16, Финансы В Тверской области возбудили уголовное дело после смерти 200 собак 16:09, Общество Организатор ареста Улюкаева нашел работу в бывшем банке РПЦ 16:05, Бизнес Шарапова выступит на Кубке Кремля впервые за 10 лет 16:04, Спорт Кремль назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации военных 15:54, Политика Песков ответил на слова Земана о компенсации Украине за Крым 15:53, Политика При обрушении лесов на объекте «Транснефти» пострадали 20 человек 15:45, Общество
Москва в 2018 году увеличит объем займов в полтора раза
Экономика, 18:53
0
Москва в 2018 году увеличит объем займов в полтора раза
Москва в полтора раза увеличит объем привлекаемых займов в 2018 году, чтобы покрыть дефицит бюджета. Зато столице не придется занимать в следующие два года

Москва в следующем году займет на внутреннем рынке 40 млрд руб., чтобы покрыть бюджетный дефицит, сказано в проекте бюджета на следующую трехлетку. При этом, согласно действующему закону о бюджете, в 2017 году власти города займут в полтора раза меньше — 25,7 млрд руб.

Дефицит бюджета Москвы в 2018 году составит 222,9 млрд руб. И не все средства от размещения государственных бумаг пойдут именно на его финансирование — властям еще предстоит погасить облигации на 4,3 млрд руб. Таким образом, роль займов в финансировании дефицита в следующем году будет относительно невелика — 35,7 млрд руб. или 16%. РБК направил запрос в департамент финансов столицы.

В основном же покрывать дефицит Москва будет за счет остатков бюджетных средств на счетах, размер которых в следующем году составит 180,6 млрд руб. (в 2019-2020 годах — 135,9 и 111,8 млрд руб. соответственно). Они возникают по итогам исполнения бюджета с профицитом, объясняет директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Отчасти эти средства накоплены в прошлые годы, свой вклад может внести и исполнение 2017 года, добавляет он. Доходы Москвы растут ускоренными темпами — по итогам января-июля они составляют 16,5% (среднероссийский показатель — порядка 9,7%), оценивает Дерюгин. Если такая динамика сохранится, Москва по итогам года может получить 2 трлн руб. доходов или даже больше (сейчас по закону о бюджете столицы ожидается 1,76 трлн руб.), прогнозирует он.

Но если Москва и не выйдет в профицит, это не будет означать, что остатков на счетах не останется. Они переходят еще с прошлых лет, отмечает Дерюгин. А займы в размере 40 млрд руб. в 2018 году — в любом случае небольшая сумма для бюджета уровня Москвы, говорит эксперт. Объем госдолга в следующие три года не будет меняться и составит 71,4 млрд руб., сказано в пояснительной записке.

Москва — «настолько сильный с точки зрения финансов субъект, что может даже давать взаймы федеральному бюджету», иронизировал на Московском финансом форуме глава Минфина Антон Силуанов. Столица может «потратить все деньги» и начать просить взаймы, отвечал ему мэр Сергей Собянин. Москва почти полностью лишилась поступлений от нефти и газа, указывал он, высокие доходы в основном обеспечиваются хорошей инфраструктурой. Минфину хотелось бы «забрать немного ресурсов из Москвы», у которой «есть определенные запасы, жирок», говорил Силуанов. Но в любом случае власти видят и ценят эффективность трат в Москве, признавал он.

«Москва могла бы быть и не дефицитной в следующую трехлетку. Но программа реновации, видимо, реализуется для того, чтобы в Москве был дефицит бюджета. Потому что если Москва будет демонстрировать бюджет с высоким профицитом, то она получит сокращение налога на прибыль, как это уже было в 2017 году (тогда 1% налога передали на федеральный уровень — РБК)», — отмечает Дерюгин (расходы на реновацию в следующую трехлетку составят 63% от размера дефицита). При этом в 2019-2020 годах Москва откажется от займов для финансирования дефицита, следует из пояснительной записки к бюджету. Погашений долгов также не планируется (следующее будет не ранее 2021 года).

Среди других источников финансирования дефицита — приватизация объектов, находящихся в собственности города (по 1 млрд руб. в следующие три года). Кроме того, дефицит покроют за счет возвратов бюджетных кредитов, которые Москва выдала юридическим лицам: 5,6 млрд руб. в 2018 году и 397 млн руб. — в 2019-м.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: займы , бюджет Москвы
Главное
Организатор ареста Улюкаева нашел работу в бывшем банке РПЦ Бизнес
Материалы по теме
«Бряцание» дефицитом: как реновация поможет Москве сохранить инвестиции Экономика
Власти Москвы спрогнозировали выход столичной экономики из стагнации Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку