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Эксперты оценили долю бесполезных для экономики госрасходов в 70%
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Эксперты оценили долю бесполезных для экономики госрасходов в 70%
Экономика, 12:11
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Эксперты оценили долю бесполезных для экономики госрасходов в 70%
Доля государственных расходов, не помогающих экономическому росту России, в следующие три года составит 70%. В первую очередь к ним относятся расходы на национальную оборону и социальную политику, считают эксперты
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

В ближайшие три года совокупная доля непроизводительных госрасходов превысит 70%, говорится в заключении РЭУ им. Г.В. Плеханова на проект федерального бюджета 2018–2020 годов (есть у РБК). Оценив структуру расходов на предмет «полезности» и вклада в экономический рост в проекте бюджета на трехлетку, эксперты разделили их на условно непроизводительные и условно производительные.

К первым относятся расходы на управленческо-силовой блок (национальная оборона и безопасность), социальную политику и обслуживание госдолга. Их доля в совокупных расходах будет составлять примерно 71% в течение указанного периода, говорится в заключении. Вторая категория расходов связана с инвестициями в жилищное строительство, национальную экономику, а также в человеческий капитал (по разделам образование, наука и здравоохранение). В общей структуре расходов с 2018 по 2020 год они занимают примерно 22%.

При этом в относительном выражении к ВВП объем условно непроизводительных расходов снижается с 11,9% в 2018 году до 10,7% в 2020 году за счет сокращения расходов на национальную оборону и социальную политику. Объем условно производительных расходов за этот же период снизится на 0,4 п.п. ВВП — с 3,8% в 2018 году до 3,4% в 2020 году

Поправки в пользу военных

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет, в которых предлагается увеличить общие расходы на оборону в 2017 году на 179,6 млрд руб., до 3,05 трлн руб. (3,3% ВВП). Запланированное увеличение целиком приходится на закрытую часть (в открытой части расходы на оборону сокращаются на 2,2 млрд руб.). При этом расходы на все остальные направления, включая социальную политику, образование и здравоохранение, предлагается сократить в сумме на 54 млрд руб. Общие расходы федерального бюджета в 2017 году, по оценке правительства, составят 17,007 трлн руб., а дефицит бюджета — 2,5% ВВП.

Человеческий капитал закатали в банки

Общий объем расходов федерального бюджета по итогам следующих трех лет сократится в реальном выражении более чем на 9% к уровню в 2017 году (при условии целевой инфляции в 4% в год), отмечают авторы документа. Лидерами по реальному сокращению будут расходы на национальную экономику (-16,1%), общегосударственные вопросы (-15,3%), социальную политику (-15%) и национальную оборону (-13,7%). Расходы на образование и здравоохранение по итогам трехлетки окажутся ниже их уровня в 2017 году на 5,5% и 3,6% соответственно.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Безусловно, это внесет отрицательный вклад в политику стимулирования конечного спроса в экономике и роста инвестиционной активности», — говорится в заключении. Усиливает эту негативную тенденцию, по мнению экономистов, сокращение как в абсолютном, так и в относительном выражении расходов федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения. По данным РЭУ, их удельный вес в ВВП снизится с 0,37% в 2018 году до 0,31% в 2020 году. В свою очередь расходы на фундаментальные исследования сократятся по отношению к ВВП с 0,16% в 2018 году до 0,14% в 2020-м. Отмечается, что именно это направление расходов должно стать определяющим, так как обеспечит в перспективе сокращение зависимости экономического развития России от колебания конъюнктурных факторов и повысит ее роль в глобальной экономике.

Расходы, направленные на развитие человеческого капитала, нуждаются в большем стимулировании, заключают эксперты РЭУ. Сейчас же напрашивается вывод скорее о консервации существующих подходов при формировании структуры расходов федерального бюджета, пишут они.

Бюджетный маневр

Схожую точку зрения о пользе производительных расходов на экономический рост высказывали глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель в опубликованной в начале октября статье в журнале «Вопросы экономики». Непроизводительные расходы, по их мнению, могут ускорить экономику лишь в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной будут мешать росту ВВП.

Распределение бюджетных расходов с 2011 по 2017 годы мешало экономике расти на дополнительные 0,3 п.п. в год, считают авторы статьи. Согласно их подсчетам, в этот период расходы на образование упали с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение и спорт — с 3,5 до 3,3%, на безопасность и правоохранительную деятельность — с 2,5 до 2,3%. Расходы на оборону при этом выросли с 2,5 до 3,1% ВВП. Перераспределение ресурсов от непроизводительных расходов к производительным могло бы повысить темпы экономического роста в долгосрочной перспективе примерно на 0,8 п. п. в год, считают экономисты. Эти меры Кудрин уже предлагал в предыдущем номере «Вопросов экономики», назвав это стимулирующим «бюджетным маневром».

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: госрасходы , федеральный бюджет , национальная оборона
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