Цена нефти марки Brent впервые за пять месяцев превысила $55

Цена барреля нефти марки Brent впервые с середины апреля 2017 года превысила $55. Предыдущую отметку в $54 нефть, по словам аналитиков, взяла из-за ураганов «Харви» и «Ирма», от которых пострадало побережье США

Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Мировые цены на нефть марки Brent впервые с середины апреля 2017 года поднялись выше отметки $55 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,36% и составила $55,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $55 за баррель 19 апреля 2017 года.

Ранее в сентябре стоимость барреля нефти марки Brent превысила $54 за баррель. Финансовые аналитики тогда связали повышение цены на нефть с тем, что США еще не успели оправиться от разрушений, вызванных ураганом «Харви» в Техасе и Луизиане, а уже столкнулись с перспективой пострадать от новых стихийных бедствий — ураганов «Ирма» и «Катя». ​

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