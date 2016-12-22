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Партнер Nord Stream 2 допустил изменения в проекте из-за санкций США
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Партнер Nord Stream 2 допустил изменения в проекте из-за санкций США
Война санкций, 17:36
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Партнер Nord Stream 2 допустил изменения в проекте из-за санкций США
Партнеры «Газпрома» по Nord Stream 2, возможно, пересмотрят схему финансирования проекта из-за санкций США, опасаются в Российско-германской внешнеторговой палате. США приняли новые санкции против России в начале августа
Фото: Christian Charisius / Reuters

Санкции, которые приняли США в начале августа, вызовут финансовые сложности при работе над «Северным потоком-2» (Nord Stream 2), но все участники строительства намерены завершить проект при любых обстоятельствах. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Москве президент Российско-германской внешнеторговой палаты и директор энергетического концерна OMV (является партнером проекта «Северный поток-2») Райнер Зееле, передает корреспондент РБК.

«Мы пока проводим оценку влияния новых санкций, но уже ясно, что финансировать проект с привлечением американских банков будет очень трудно. Как бы мы ни хотели этого избежать, придется подключать и банки из Азии», — рассказал Зееле.

По его словам, в этих условиях непросто будет выполнить условие по привлечению 70% заемного капитала. Но проект «Северный поток-2», заявил Зееле, обязательно будет завершен даже при использовании 100% собственных средств. «Именно сейчас надо проявить твердость и показать, что от этого проекта мы не откажемся», — добавил Зееле.

Источник РБК, близкий к акционерам Nord Stream 2, объясняет, что оснований для того, чтобы проектное финансирование для проекта привлечь не получилось, сейчас нет. «Ничего не изменилось. Санкции США еще не утверждены. Американские банки к проекту привлекать никто не собирался. Возможно, OMV просто пытается просчитать будущие риски», — отмечает он.

Проект «Северный поток-2» полностью финансируется акционерами и инвесторами, заявил РБК представитель компании Йенс Мюллер. Он напомнил, что в апреле было объявлено о заключении финансового соглашения, согласно которому каждый европейский партнер обязался предоставить проекту финансирование на сумму до €950 млн. Но партнеры продолжают рассматривать более оптимальную структуру финансирования, которая предусматривает, что на средства инвесторов придется 30% финансирования проекта, а 70% — на банковское финансирование.

«Нынешняя ситуация не влияет на финансовое соглашение, но может подействовать на процесс оптимизации», — сказал собеседник РБК. Как отметил Зееле, после подписания закона санкции пока не применялись и сейчас европейские власти ведут интенсивные переговоры с Минфином США о том, как минимизировать последствия закона. «Всё станет понятно лишь в ближайшие недели или месяцы», — добавил Зееле.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность проекта по плану должна составить 55 млрд куб. м газа в год. Финансированием проекта занимаются оператор строительства Nord Stream 2 AG (единственный акционер — «Газпром») и пять европейских партнеров российской компании — Shell, OMV, Engine, Uniper и Wintershall. В апреле стороны подписали договор, который обязал европейские компании предоставить оператору проекта кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года.

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В июле Nord Stream 2 AG привлек заем от европейских компаний в размере €324 млн. Эти деньги, говорится в отчетности «Газпрома» за первое полугодие 2017 года, были привлечены «на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года».

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До этого, в июне, зампред правления «Газпрома» Александр Медведев рассказывал, что компания на тот момент уже закончила работать над организацией финансирования в полном объеме, а также отметил, что проект получил от иностранных компаний «более €1 млрд», то есть до введения июньских санкций США.

В начале августа президент Дональд Трамп подписал документ, который утверждает новые санкции против России, Ирана и КНДР. Он предполагает ужесточение уже введенных ранее санкций, а также ограничивает полномочия главы государства​ в вопросах ослабления или снятия санкций. Теперь США могут накладывать ограничительные меры против физлиц и компаний, совершивших «существенные транзакции» с ФСБ, Главным управлением Генштаба ВС и другими ведомствами в области обороны и разведки.

Удержаться любой ценой​

Райнер Зееле 13 сентября представил результаты опроса членов Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK) об их отношении к принятому в США закону. Исследование основано на проведенном организацией в конце августа опросе немецких бизнесменов. Почти из 800 членов AHK в опросе приняли участие руководители 193 компаний, половина из которых заняты в машиностроении, строительстве и консалтинге.

Подавляющее большинство немецких бизнесменов высказались резко против новых санкций. «Однозначно негативно» оценили закон 77% респондентов, «скорее негативно» — еще 20%. Позитивную реакцию он вызвал лишь у 3% опрошенных. Почти три четверти опрошенных немецких бизнесменов (73%) ожидают от Еврокомиссии и правительства ФРГ ответных жестких мер в отношении Вашингтона.

Хотя закон уже принят, он пока не применялся, поэтому как именно он повлияет на европейский бизнес, неясно. Однако 30% опрошенных директоров немецких фирм уверены, что американский закон их деятельности не коснется. Более половины (52%) уверены в обратном: санкции коснутся их либо напрямую, либо косвенно, через поставщиков и посредников. Для 18% респондентов последствии санкций пока неясны.

В целом, говоря о последствиях, опрошенные бизнесмены ожидают замедления ведения дел и роста расходов. По их словам, возможны сокращение клиентуры, падение грузоперевозок, рост юридических расходов на проверку и перепроверку документации, другие издержки и неустойки. При этом лишь восьмая часть бизнесменов планирует сокращать активность на российском рынке. Почти три четверти (72%) планируют продолжить работу в России, еще 15% собираются даже нарастить деятельность на нашем рынке.

«Газпром» оценивал влияние санкций США на деятельность компании в своем последнем полугодовом отчете. Из документов «Газпрома» следует, что то, как санкции затронут деятельность российской компании в Европе и ее международные проекты, во многом будет зависеть от конкретного содержания актов президента США и Минфина страны.

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После принятия американских санкций в Еврокомиссии заявили, что новые ограничительные меры против российских нефтегазовых проектов не учитывают интересов некоторых европейских стран. Глава комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Европа будет защищать свои экономические интересы от США и оставят за собой право на разработку ответных мер. По данным издания Euractiv, всего от антироссийских санкций могут пострадать восемь проектов, в которых участвуют «Газпром» и «Роснефть», а также компании Shell, Eni, BP и ряд других компаний.

Как рассказал в ходе пресс-конференции председатель правления AHK Маттиас Шепп, 93% опрошенных директоров компаний уверены — политические цели экономическими санкциями не достичь. «Запад хочет видеть Россию либеральным, демократическим, социальным государством. Однако новые и новые санкции все​ больше отдаляют эту перспективу. Пора прекратить самим отдалять свои долгосрочные планы», — добавил он.

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Со своей стороны, Зееле призвал к поэтапной отмене антироссийских санкций, основываясь на дипломатическом прогрессе по Украине. Как пример он привел недавнее обсуждение ввода сил ООН в Донбасс Владимиром Путиным и Ангелой Меркель.​

Авторы: Анна Трунина, Георгий Макаренко, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
Теги: проект , «Северный поток-2» , Nord Stream 2 , Санкции
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