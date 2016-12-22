Медведев запретил покупать за рубежом для госнужд кровати и прочую мебель

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении запрета на закупку для государственных и муниципальных нужд различных видов мебели. В соответствии с документом запрет вступает в силу с 1 декабря 2017 года и будет действовать в течение двух лет.
«Решения приняты в целях загрузки производственных мощностей отечественных предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, направлены на повышение конкурентоспособности российской продукции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.
Подписанное премьер-министром постановление запрещает покупать для государственных и муниципальных нужд кровати для взрослых и прочую деревянную мебель для спален, а также столовых, гостиных, кухонь и офисов. Кроме того, под запрет попали металлическая и пластмассовая мебель, матрацы, диваны и кушетки, а также древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.
В документе подчеркивается, что запрет должен помочь российским производителям мебели и способствовать развитию национальной экономики.
В то же время в Россию по-прежнему можно будет ввозить мебель, произведенную в странах Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).