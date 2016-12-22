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Москва в два раза обогнала Россию по росту среднего чека при покупке
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Москва в два раза обогнала Россию по росту среднего чека при покупке
Экономика, 14:29
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Москва в два раза обогнала Россию по росту среднего чека при покупке
Средний чек по России вырос в августе на 3% к июлю, это в основном обусловлено показателями Москвы и Центрального федерального округа в целом. Чек москвичей вырос на 6,8%, до 690 руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россияне в среднем тратили в августе при походе в магазин 518 руб., это на 4% (или 20 руб.) больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3% (или 15 руб.) больше, чем в июле 2017 года. Средний показатель по стране вырос за счет Центрального и Дальневосточного округов, говорится в исследовании холдинга «Ромир». В этих регионах за месяц средний чек вырос на 4,2% и 4,5%, до 598 руб. и 467 руб. соответственно.

«Таким образом, и месячная дефляция в -0,5%, и годовая инфляция в 3,3% были успешно преодолены», — заключили авторы исследования.

В остальных регионах России изменения находились в рамках ±1%, за исключением Уральского округа, где чек уменьшился на 4%.

Рост среднего чека в Центральном регионе России в основном обеспечен статистикой из Москвы. В столице размер чека увеличился за месяц на 6,8%, до 690 руб., это «значительно выше среднего», указано в исследовании. В Санкт-Петербурге, наоборот, он уменьшился на 4,4%, с 710 до 679 руб. Как отмечается в исследовании, петербургский чек «впервые за многие месяцы уступил московскому».

В то же время годовой рост чека в Москве (август к августу) составил 7,6%, в Санкт-Петербурге — 6,4%.

Максимальный средний размер чека зафиксирован в Северо-Западном округе (632 руб.), но в августе он уменьшился на 0,3%. Наименьший — в Сибири, там средний чек вырос на 0,2%, до 408 руб. Как отмечается в исследовании, больше всего размер среднего чека сократился у городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек, в таких городах чек по сравнению с июлем уменьшился на 3,1%. Но по сравнению с августом прошлого года он вырос на 6,8%.

По сравнению с августом 2016 года размер среднего чека в гипермаркетах, супермаркетах и дискаунтерах вырос на 9,6%, 4,4% и 9,3% соответственно, «перекрывая» годовую инфляцию, говорится в исследовании.

Согласно данным «Ромира», размер среднего чека ежегодно возрастает к декабрю, а в январе—​феврале сокращается на десятки рублей. Так, перед новогодними праздниками 2015/2016 средний размер чека достиг 643 руб., а затем упал до 577 руб. в январе и 499 руб. в феврале. Аналогичный спад произошел и прошлой зимой: в декабре чек вырос до 591 руб., а по итогам января составил всего 533 руб.

Исследование проводилось на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, анализировалась информация от 30 тыс. покупателей из 180 городов, население которых превышает 100 тыс. человек. Информация в базу данных добавляется при сканировании штрих-кодов купленных товаров.

В начале августа «Ромир» отмечал, что в июле повседневные расходы граждан России увеличились на 8,1% по сравнению с прошлогодними показателями, но только на 0,6% по сравнению с июнем 2017 года. Больше всего расходы выросли у жителей Уральского, Центрального и Южного округов, в Москве рост расходов составил 9,3%.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Ромир» , потребительские расходы
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