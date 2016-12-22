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Кудрин назвал неоправданной санацию ЦБ большого числа мелких банков
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Кудрин назвал неоправданной санацию ЦБ большого числа мелких банков
Санация «Открытия» и Бинбанка, 19:30
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Кудрин назвал неоправданной санацию ЦБ большого числа мелких банков
Банк России «вынужденно и справедливо» участвует в санации «ФК Открытие» и Бинбанка, считает экс-глава Минфина Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что ЦБ не стоит заниматься оздоровлением большого числа малых и средних банков
Алексей Кудрин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что Банку России не стоило заниматься санированием большого числа мелких и средних банков, что регулятор делал в последн​​ее время. Об этом экс-глава российского Минфина заявил в кулуарах форума Moscow Exchange Forum 2017 в Нью-Йорке, передает корреспондент РБК.

По его словам, санации малых банков не всегда были для него оправданными или объяснимыми. «Я не считаю, что такое количество средних и малых банков стоило санировать», — отметил он. При этом Кудрин заверил, что финансовое оздоровление «ФК Открытие» и Бинбанка было рациональным решением из-за неэффективной политики самих кредитных организаций.

«Я очень сдержанно относился к санациям, которые осуществлялись в средних и малых банках, а крупные банки типа «ФК Открытие» и Бинбанка — это, скорее всего, рациональные действия ЦБ», — сказал он, подчеркнув, что регулятор «вынужденно и справедливо» участвует в санации этих двух банков.

«Насколько я знаю, там нет крупных мошенничеств и вывода активов, там просто неэффективная политика самих банков», — пояснил он.

С приходом в 2013 году на пост главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной началась «чистка банковского сектора»: за это время были отозваны лицензии у 346 банков, еще 35 подверглись санации.

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В августе и в сентябре регулятор объявил о санации одних из крупнейши​х частных банков в России — «ФК Открытие» и Бинбанка. Финансовое оздоровление этих кредитных организаций решили проводить по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, который назначили основным инвестором банков. Как заявило руководство ЦБ, позже «ФК Открытие» и Бинбанк могут быть объединены и проданы на бирже.

По оценкам аналитиков рейтингового агентства Fitch, в течение ближайших четырех лет в России может стать почти вдвое меньше банков.

Авторы: Марина Божко, Анна Трунина.
Теги: Банк России , Бинбанк , Алексей Кудрин , «ФК Открытие» , санация банков
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