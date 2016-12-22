Аналитики объяснили невосприимчивость рубля к ценам на нефть

Рубль в последние месяцы не отреагировал на изменение нефтяных котировок. Причина — сильный отток капитала, указывают экономисты Альфа-банка

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Цены на нефть в последние месяцы значительно выросли, но рубль к этому фактору оказался невосприимчив, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка, поступившем в РБК. Это произошло из-за сильного оттока капитала из России, объясняют главный экономист банка Наталия Орлова и аналитик Валерия Волгарева.

Средняя цена барреля нефти Urals в сентябре составила $54,2, сообщил Минфин, а в августе — $51. Еще в июне-июле Urals торговалась по $45,7 и $47,9 соответственно. Но курс рубля, как следует из данных терминала Bloomberg, в ответ на рост котировок практически не изменился: в июне-июле за доллар в среднем давали 58,86 руб., а в августе-сентябре — 58,6 руб.

«Согласно предварительным данным ЦБ, чистый отток капитала за восемь месяцев 2017 года находился на уровне $12,1 млрд, однако по итогам девяти месяцев оценка чистого оттока капитала выросла до $21 млрд, что указывает на резкий скачок этого показателя в сентябре. Мы связываем это с нестабильностью в российском банковском секторе и возможным уходом инвесторов с рынка банковских облигаций: за девять месяцев российские банки сообщили о снижении внешних обязательств на $25 млрд, тогда как объем финансовых активов сократился всего на $5 млрд за аналогичный период», — объясняют в Альфа-банке.

Основная причина низкой восприимчивости рубля к нефти — бюджетное правило, возражает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Олег Кузьмин. Оно действует с начала года, и эффект заметен: когда нефть падала, рубль оставался на месте, теперь же, когда она поднимается, он не растет, отмечает Кузьмин. Участники рынка понимают, что правило работает, считает он. А отток капитала достаточно небольшой, отмечает Кузьмин.

В январе—сентябре чистый вывоз капитала из России частным сектором составил $21 млрд, сообщил накануне ЦБ. Это в два раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, указал регулятор, такая динамика наблюдается из-за действий банков, которые значительно сократили внешние обязательства. «Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом сбалансированный характер», — отметил ЦБ.

При этом данные за третий квартал по текущему счету в целом оказались позитивными, пишет Орлова, его свели с профицитом в $1,2 млрд, несмотря на опасения о дефиците. Сильные результаты обеспечил рост экспорта и замедление импорта, отмечает она.

По состоянию на конец года доллар будет торговаться по 60 руб., прогнозирует Орлова. Но рынок будет больше ориентироваться не на счет текущих операций, а на другие факторы. Один из них — санкции США, которые начнут действовать с 28 ноября, отмечают аналитики: «Хотя масштаб последствий этого события не следует переоценивать, очевидно, что этот фактор является вызовом для рынка». При неблагоприятной геополитической ситуации, по их расчетам, рубль к концу года может ослабеть до 62 руб. за доллар.

Еще один фактор, который будет оказывать воздействие на рубль, — «неопределенность вокруг развивающихся рынков», полагают эксперты Альфа-банка. По их мнению, «нельзя сказать, что Россия подходит на роль «тихой гавани», так как сохраняются опасения по поводу банковского сектора».

Курс доллара в четвертом квартале, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, составит 58 руб. Кузьмин ожидает доллар по 59,5 руб., так как прогноз «Ренессанс Капитала» предполагает снижение цен на нефть до $50. Рубль и дальше будет слабо реагировать на нефть и отток капитала, ожидает он. Начало действия санкций — уже технический фактор, и оказать значительное влияние на российскую валюту он не сможет, добавляет Кузьмин.