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S&P пересмотрит рейтинг МТС с возможностью понижения
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S&P пересмотрит рейтинг МТС с возможностью понижения
Экономика, 20:19
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S&P пересмотрит рейтинг МТС с возможностью понижения
S&P поместило рейтинг МТС на пересмотр с возможностью понижения. Это произошло спустя несколько дней после того, как агентство сменило свою оценку с ВВ до ВВ- одного из самых крупных акционеров оператора — АФК «Система»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Международное рейтинговое агентство Standart & Poor's поместило долгосрочный корпоративный рейтинг оператора МТС, который в настоящее время находится на уровне ВВ+, на пересмотр с возможностью последующего понижения. Об этом говорится на сайте S&P.

Перемещение показателей на пересмотр последовало после снижения долгосрочных кредитных рейтингов одного из самых крупных акционеров МТС АФК «Система» с ВВ до ВВ-. Свое решение аналитики агентства пояснили опасениями за ликвидность компании из-за заморозки дивидендов МТС в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти».

Рейтинги АФК «Система», добавили в конце прошлой недели аналитики, как и прежде, находятся на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения. На этот уровень показатели российской финансовой корпорации были помещены в июле.

Арест акций МТС произошел в июне 2017 года: тогда Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство «Роснефти» и «Башнефти». Всего под обеспечительные меры попали 31,76% принадлежащих АФК «Система» акций оператора. Помимо ценных бумаг МТС под арестом оказались 100% бумаг сети клиник «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭКС).

В 2016 году, спустя два года после перехода «Башнефти» от АФК «Система» к государству, «Роснефть» в ходе приватизационной сделки купила контрольный пакет акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб. После этого «Роснефть» провела внутренний аудит приобретенного актива и подала иск в суд к АФК «Система» и компании «Система-Инвест», потребовав взыскания 106,6 млрд руб. убытков (позже из-за ослабления курса рубля эта сумма была увеличена до 170,6 млрд руб.). По мнению «Роснефти», эти компании причинили ей ущерб в результате реорганизации «Башнефти».

Суд счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов
Бизнес

Суд частично удовлетворил этот иск и счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов. Арбитраж постановил взыскать в пользу «Башнефти» 136,3 млрд руб. АФК «Система» заявила, что обжалует это решение.

Путин заявил о расчете на мировое соглашение «Системы» и «Роснефти»
Политика

На конфликт компаний обращал внимание президент Владимир Путин. В ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 5 сентября глава государства выразил надежду, что сторонам судебного разбирательства удастся достичь мирового соглашения. 10 сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что его компания готова помочь АФК «Система» взять кредит, чтобы выплатить требования по иску.

Автор: Анна Трунина.
Теги: МТС , рейтинг , Standart&Poor's
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