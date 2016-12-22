Власти Москвы спрогнозировали выход столичной экономики из стагнации

Департамент экономической политики Москвы улучшил оценку по росту экономики столицы в 2017 году. По его данным, московская экономика в текущем году вырастет на 2% в реальном выражении

Вид на Москву (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Москва выходит из стагнации — ее валовой региональный продукт (ВРП) в 2017 году вырастет на 2% в сопоставимых ценах, оценил департамент экономической политики города в новой версии прогноза социально-экономического развития (есть у РБК). В четверг правительство столицы одобрило проект бюджета на 2018–2020 годы, в основу которого ложится этот прогноз. В прошлом варианте московские власти ждали стагнации ВРП (прогноз предполагал нулевую динамику в 2017-м).

Департамент также пересмотрел свою оценку за прошлые два года. Ранее экономисты из мэрии считали, что в 2015 году ВРП сократился на 4,9%, а в 2016-м — на 3%. По новым данным, в 2015-м спад был менее значительным — в размере 2,1%, а в прошлом году экономика и вовсе выросла на 0,7%.

Впрочем, пересмотр выглядит таким масштабным, только если смотреть на прогноз, который есть в публичной плоскости, отмечает чиновник финансово-экономического блока столичной мэрии, а он «достаточно консервативен». «Реально [в 2017 году] пересмотрена была цифра, не столь далекая от плюс 2%», — добавляет собеседник РБК.

Получается, что Москва в прошлом году обогнала Россию, экономика которой сократилась на 0,2%. А в 2017-м столичная динамика почти сравняется с федеральной (Минэкономразвития ожидает роста ВВП России на 2,1%). В дальнейшем ускорение московской экономики будет более плавным, рассчитали столичные чиновники: ВРП будет расти на 2,1–2,3% в следующие три года. Такие же темпы роста и у российского ВВП в базовом прогнозе, внесенном в Госдуму.

Тенденции по росту ВВП на федеральном уровне «оказали прямое воздействие» на экономику Москвы, отмечается в прогнозе. Адаптация столицы к новым экономическим реалиям «в целом завершилась», и это подтверждают данные по инвестициям, строительству, промышленности и зарплатам, пишут чиновники.

Проблема в том, отмечают авторы, что официальная статистика не учитывает в составе ВРП Москвы банковский сектор и деятельность по управлению финансовыми активами, а также завышает роль оптовой торговли. Поэтому экономические перспективы города «оценены с использованием альтернативных официальных источников».

Размер ВРП столицы по итогам 2017 года составит 14,9 трлн руб., говорится в прогнозе. Это 16,2% от всей экономики страны.

Реновация поможет

Инвестиции в основной капитал, по прогнозу департамента экономической политики, вырастут на 8,5% в этом году (в первом полугодии они увеличились почти на 20% относительно того же периода прошлого года) — значительно выше показателя в целом по России (4,1% по ожиданиям Минэкономразвития). Впрочем, затем рост будет более умеренным — 3–3,5%, темпы и так уже достигли высокого уровня, объясняют чиновники. Среди других причин замедления — жесткая денежно-кредитная политика, значительные «риски в банковской системе», а также высокое предложение коммерческой недвижимости.

Основной драйвер инвестиций, по оценке властей, — Адресная инвестиционная программа (АИП), которая регулирует размер бюджетных расходов на строительство. За счет нее финансируется, например, строительство метро, жилья и объектов в парке «Зарядье», говорилось в презентации столичного комплекса градостроительной политики. Бюджетные средства по-прежнему будут инвестироваться в городскую среду, социальную и транспортную инфраструктуру, говорится в прогнозе. Еще один фактор инвестиционной активности — реновация жилищного фонда, отмечается в документе.

В отличие от России инвестиции в основной капитал в Москве в кризис не падали, напоминает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич (данные Росстата и правительства Москвы подтверждают это). «Другое дело, что из них 30% — это [инвестиции] из бюджетов всех уровней», — уточняет она. Дороги, инфраструктура — вот что генерирует рост ВРП, описывает Зубаревич. «То, что сверхцентрализация всего и вся в стране работает на Москву, в том числе и в терминах ВРП, — это медицинский факт», — подчеркивает Зубаревич.

В районе таргета Цены в Москве растут быстрее, чем по России в целом, зато они ближе к таргету Центробанка в 4%. В августе инфляция в столице составила 4,1% в годовом выражении, в России — 3,3%. По итогам года в столице она составит 4,8%, прогнозирует департамент экономической политики (а в России, по ожиданиям Минэкономразвития, — 3,2%). К 2020 году темп роста цен в Москве, как считают чиновники, составит 4,2% (в России — 4%).

Услуги и промышленность

«В соответствии с данными официальной статистики, экономика города Москвы носит в основном сервисный характер: сектор рыночных услуг (торговля, транспорт и связь, финансовая деятельность, прочие рыночные услуги). Доля промышленного производства относительно невелика (16%) по сравнению со среднероссийским уровнем (31,9%)», — указывается в исследовании столичного правительства. Промышленное производство в 2017 году сократится на 2,7%. Но почти все промышленные отрасли будут показывать рост, а снижение общего показателя объясняется сокращением производства нефтепродуктов. Впрочем, со следующего года промышленность начнет восстанавливаться (+5,1%) за счет, в частности, налоговых льгот и субсидий.

Розничная торговля будет расти примерно на 2% в следующие три года. Объем платных услуг в 2017 году не увеличится, причина — высокая база прошлого года (тогда он вырос на 7,7%), объясняют чиновники. В следующие два года он будет расти темпами 1,6–1,9%. Рост реальных зарплат москвичей, по расчетам департамента экономполитики, составит 6,6–6,8% в следующие три года.