Акционеры ЮКОСа отказались от борьбы за российские активы во Франции

Бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа больше не претендуют на российские госактивы во Франции, объявила компания GML. По ее словам, попытки взыскать с России компенсацию во Франции «потеряли экономический смысл»

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной нефтяной компании ЮКОС решили отозвать все исполнительные производства против России в судах Франции и «сосредоточить свою энергию на судебном процессе в апелляционном суде Гааги», говорится в распространенном сегодня сообщении (.pdf) GML — компании, представляющей интересы бывших акционеров ЮКОСа.

«Наше сегодняшнее решение не исключает, что мы можем вернуться во Францию [за исполнением арбитражных решений] в какой-то момент в будущем», — уточнил РБК представитель GML Джонатан Хилл.

Франция была главным фронтом, на котором акционеры ЮКОСа вели борьбу за активы Российской Федерации и российских госпредприятий, после того как Россия отказалась исполнять арбитражные решения Постоянного третейского суда в Гааге от 2014 года (тогда арбитраж присудил экс-акционерам более $50 млрд компенсации). На пике успехов этой кампании GML сумела наложить более 150 арестов на российские активы, включая земельный участок в Париже под строительство православного центра, долю ВГТРК в телеканале Euronews и задолженность французских контрагентов перед российскими космическими предприятиями на $700 млн. Общая сумма арестованных активов достигала €1 млрд.

Впоследствии французские суды сняли большинство этих арестов, поскольку часть собственности была защищена дипломатическим иммунитетом, а часть активов принадлежала российским государственным предприятиям, которые не отвечают по обязательствам государства. Последним таким решением стала разблокировка в июне €300 млн долга компании Arianespace перед «Роскосмосом», после чего 95% арестов российского имущества во Франции было снято.

«Поэтому GML заключила, что добиваться принудительного исполнения арбитражных решений во Франции экономически неэффективно», — говорится в сообщении GML. Дополнительным фактором, затруднившим борьбу за активы, стал новый французский закон, существенно ограничивший возможности для арестов суверенных активов (аналогичный закон был принят и в Бельгии, в местной прессе они получили название «законы имени ЮКОСа»).

Это означает, что к настоящему моменту все исполнительные производства против Российской Федерации, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены (такие производства были запущены в Германии, Индии, США, Великобритании, Бельгии, Франции. — РБК), сообщил в пресс-релизе, поступившем в РБК, Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), координирующий защиту от международных притязаний бывших акционеров ЮКОСа. «Главная борьба теперь будет осуществляться по линии апелляционного суда Гааги, который, как мы рассчитываем, подтвердит вердикт окружного суда Гааги, отменившего в апреле 2016 года упомянутые решения гаагского арбитража», — отмечает МЦПЗ.

В апреле 2016 года окружной суд Гааги по ходатайству России отменил в Нидерландах решение арбитража о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа, те обжаловали решение в местном апелляционном суде (дело будет рассмотрено в 2018 году). Решение окружного суда Гааги само по себе не означало отмены арбитражных решений во всех юрисдикциях, поэтому в Бельгии и Франции бывшие акционеры пытались продолжать исполнительные производства.