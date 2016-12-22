Минэнерго попросило снизить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

Министерство энергетики просит в 2018 году не увеличивать НДПИ при добыче нефти, а оставить на уровне 2017 года. Так часть нефтяных доходов бюджета от роста цен на нефть может вернуться компаниям

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Минэнерго предлагает не увеличивать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль и оставить ее на уровне 2017 года, рассказал «Ведомостям» замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

Согласно прошлогоднему решению правительства налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти должен был увеличиться на 306 руб. на тонну в 2017 году, на 357 руб. — в 2018 году и на 428 руб. — в 2019 году.

Министерство считает дальнейшее повышение налоговой нагрузки на отрасль чрезмерным. Также предлагается оставить дополнительные изъятия на уровне 2017 года (150 млрд руб.) и ввести четыре-пять лет фискальной стабильности для отрасли.

Сценарные условия на 2017–2019 годы благоприятнее, чем заложенные в бюджете, объясняет Молодцов. Поэтому, не повышая нагрузку, можно обеспечить дополнительные нефтяные доходы и минимизировать негативное влияние на сектор добычи, считает он.

Решение обложить нефтяников дополнительными сборами было принято в 2015 году, сообщают «Ведомости». Тогда нефтяники за счет девальвации и особенностей налоговой системы меньше пострадали от резкого падения цены на нефть. В нынешнем бюджете заложена цена на нефть в $40, но на этот раз девальвационной прибыли у нефтяников нет, отмечает газета. С предложением заморозить увеличение НДПИ на 2018 год Минэнерго выступало еще в мае, однако тогда к министерству не прислушались. Но об идее Минэнерго вспомнили после продления на девять месяцев соглашения ОПЕК по заморозке уровня нефтедобычи. Согласно расчетам Vygon Consulting, в 2017 году нефтяные доходы бюджета составят 6,1 трлн руб., а без заморозки они были бы на 850 млрд руб. меньше.

Нефтяные компании, кроме «Роснефти», не прокомментировали «Ведомостям» заявление замминистра энергетики. «Роснефть» заинтересована в сохранении стабильного налогового режима. Это положительно скажется на развитии инвестпроектов», — сказал ее представитель.

Ранее Vygon Consulting в своем исследовании «Нефтяная отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017–2018 годы» подсчитала потери нефтяников от соглашения об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК и 11 независимыми нефтепроизводителями. Соглашение выгодно российскому бюджету, поскольку дополнительные доходы от роста нефтяных цен значительно превышают потери от сокращения добычи, но у самих нефтяных компаний финансовые показатели в результате ухудшаются. Так, по данным Vygon Consulting, учитывая продление соглашение ОПЕК, в 2017 году российские нефтяники могут потерять 70 млрд руб. В связи с этим, по мнению аналитиков, отрасль будет просить о компенсации этих потерь