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Медведев заявил о риске убийства «целых профессий» из-за цифровизации
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Медведев заявил о риске убийства «целых профессий» из-за цифровизации
Экономика, 13:01
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Медведев заявил о риске убийства «целых профессий» из-за цифровизации
Переход к цифровой экономике не ограничивается плюсами, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев — быстрый рост производительности сопровождается вымиранием целых профессий
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

У цифровой революции есть не только положительные стороны — она может привести к исчезновению многих профессий. Об этом, как передает корреспондент РБК, на Московском финансовом форуме заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Нужно понимать, что цифра и в нашей стране, и во всем мире, конечно, — это не только колоссальный прорыв, но и набор вызовов, что хорошо видно на примере того самого финансового сектора, технологии блокчейна, криптовалюты», — сказал глава правительства.

«Технологическая трансформация на базе цифровой экономики может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и убить, с другой стороны, целые профессии, усилить риски поляризации доходов. И для нас критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов как система здравоохранения, образования, социальной помощи, поддержки занятости и модернизации государственного аппарата», — добавил Медведев.

Цифровая лихорадка: кто зарабатывает на буме криптовалют
Свое дело


Правительство ранее приняло программу «Цифровая экономика», стоимость которой оценивается примерно в 100 млрд руб. (впрочем, часть этих расходов уже заложена в бюджет, говорил министр связи Николай Никифоров). Среди препятствий для перехода к цифровой экономике — дефицит кадров для работы с искусственным интеллектом, который вскоре «заполнит все», жаловался глава Сбербанка Герман Греф. Кроме того, государству, по мнению Грефа, нужно быть аккуратнее с регулированием криптовалюты. Как говорил глава Сбербанка, юристы без знаний в области искусственного интеллекта уже сейчас не нужны современным компаниям.

Автор: Антон Фейнберг.
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