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Минфин объяснил влияние нового бюджетного правила на экономику
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Минфин объяснил влияние нового бюджетного правила на экономику
Экономика, 12:12
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Минфин объяснил влияние нового бюджетного правила на экономику
Новое бюджетное правило снизит чувствительность макроэкономических показателей и курса рубля к ценам на нефть, считают в Минфине. В предыдущие годы колебание нефтяных цен оказывало влияние на ненефтяные секторы экономики
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Новое бюджетное правило направлено в основном на стабилизацию экономики, а не бюджета, заявил в пятницу заместитель министра финансов Владимир Колычев, выступая на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК. По словам Колычева, в прошлые годы сочетание старого бюджетного правила и налогообложения нефтяного сектора приводило к повышенной чувствительности макроэкономических показателей и курса рубля к ценам на нефть. В результате подвижность нефтяных цен практически полностью транслировалась на ненефтегазовую часть экономики.

В пример Колычев привел ситуацию кризиса 2014–2015 года. «Экономика проектов в нефтяном секторе улучшилась, и все мы понимаем, что произошло с ненефтяной экономикой в этот период», — заметил он. Нефтяной сектор был защищен от подвижности цен на нефть, а ненефтяной был очень к ним чувствителен, подчеркнул замминистра.

Новое бюджетное правило, по его словам, должно «развернуть» ситуацию. «Прогрессивность налогообложения​ в нефтяной отрасли останется, но при росте цен на нефть курс рубля уже не будет так сильно реагировать. Это означает, что экономика нефтяных проектов будет двигаться вместе с ценами на нефть. В то же время стабильность курса будет стабилизировать ситуацию для ненефтяной части экономики», — пояснил он.

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Новое бюджетное правило начнет действовать с 2019 года, а сейчас работает временная схема: на нефтегазовые сверхдоходы от нефти свыше $40 за баррель Минфин ежемесячно закупает валюту для резервов. Новое правило предполагает «жесткую фиксацию»: цена отсечения устанавливается на уровне $40 за баррель, доходы свыше этой отметки идут в резервы.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: цена на нефть , бюджетное правило
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