СМИ узнали о рекордном объеме несогласованных заявок на деньги из бюджета

Только на 2018 год не согласованы заявки ведомств на сумму, равную 1,85% прогнозируемого ВВП. Средств ФНБ и Резервного фонда хватит меньше, чем на половину этих заявок

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Министерство финансов не согласовало заявки на бюджетные расходы на 1,8 трлн руб. в 2018 году, на 2,2 трлн руб. в 2019 году и на 2,4 трлн руб. в 2020 году, эти суммы составляют от 1,85% до 2,1% ВВП согласно базовому сценарию Минэкономики, пишет газета «Коммерсантъ». Источников информации издание не называет. Цифры приводятся по состоянию на 6 сентября. Несогласованными остаются заявки на расходы как инвестиционного, так и текущего характера.

Издание указывает на высокую вероятность того, что большая часть из этих расходов не получит финансирование из бюджета. «Де-факто бюджет на этой неделе уже сверстан, а размер расхождения заявок бюджетополучателей с возможностями Минфина в этом году рекордно велик», — говорится в статье.

Эти заявки «почти» не связаны с майскими указами президента, речь в основном о расходах, не связанных с выполнением госпрограмм. Среди заявок — выделение 485 млрд руб. Министерству обороны, эти деньги ведомство в основном планирует направить на индексацию довольствий. Не согласовано и 126 млрд руб. Федеральному медико-биологическому агентству на централизацию систем сбора крови, также есть заявки на выделение средств на ремонт школ, на ставки учителей, на нужды РЖД, на ремонт дорог в регионах.

Объем несогласованных заявок «заметно» превышает запланированный бюджетный дефицит на следующие три года, отмечает газета. Средств Фонда национального благосостояния и Резервного фонда не хватит даже на половину этих заявок. Кроме того, вероятность найти финансирование через программу заимствований на рынке облигаций федерального займа тоже низка (в статье указывается, что это «почти невозможно») из-за ограниченной емкости внутреннего финансового рынка.

Найти средства на все эти заявки не получится ни при отмене «бюджетного правила», ни при привлечении сверхдоходов от продажи нефти и газа. По данным издания, необходимые средства правительство не найдет даже при повышении дивидендов госпредприятий до 50% прибыли или с привлечением нераспределенной прибыли «Роснефтегаза». «Видимо, единственным условным «резервом» Белого дома остается программа маткапитала», — пишет газета, отмечая, что решение по этой программе на ближайшие годы будет принято в правительстве на следующей неделе. Но даже средств этой программы не хватит даже на четвертую часть несогласованных заявок.

Как заключает газета, «2018 год, таким образом, может стать годом резкого усиления внутренней борьбы в правительстве за ресурсы».

Министр финансов Антон Силуанов допускает, что бюджетный дефицит в текущем году может оказаться больше 2%, сообщал 1 сентября РБК. Покрывать дефицит за счет средств Резервного фонда ведомство планирует «откладывать до последнего», добавил он.