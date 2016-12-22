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Мировой регулятор проверит просрочку Венесуэлы по долгу перед Россией
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Мировой регулятор проверит просрочку Венесуэлы по долгу перед Россией
Экономика, 20:26
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Мировой регулятор проверит просрочку Венесуэлы по долгу перед Россией
Международная ассоциация по свопам и деривативам может рассмотреть вопрос о том, является ли просрочка Венесуэлы по российскому кредиту дефолтом. Если ассоциация признает неплатёж, от этого выиграют держатели страховок от венесуэльского дефолта
Город Каракас, Венесуэла (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Международную ассоциацию по свопам и деривативам (ISDA), объединяющую более 800 участников мирового внебиржевого рынка деривативов, попросили квалифицировать, является ли неплатёж Венесуэлы по долгу перед Россией «кредитным событием» по правилам ISDA, следует из базы обращений участников рынка на сайте ассоциации. Если специальный комитет ISDA примет запрос к рассмотрению, а затем признает кредитное событие, глобальные держатели кредитно-дефолтных свопов на госдолг Венесуэлы (CDS, страховка от дефолта) смогут рассчитывать на выплаты в свою пользу.

Запрос от анонимного участника рынка CDS поступил в ассоциацию 7 июня. Инвестор спрашивает, произошло ли кредитное событие типа «неплатёж» (Failure to pay) в отношении Венесуэлы. Он ссылается на материал венесуэльского издания Latin American Herald Tribune, которое, в свою очередь, цитировало статью РБК о том, что Венесуэла не выплатила российскому правительству в срок 54 млрд руб. (около $950 млн) по госкредиту.

Запрос в ISDA об определении кредитного события, по правилам ассоциации, может подать любой участник рынка, являющийся стороной хотя бы по одному контракту CDS.

Пока не ясно, станет ли вообще комитет ISDA рассматривать запрос. Но ассоциация не делает различий между коммерческими долгами и официальными (межгосударственными), то есть неплатёж Венесуэлы в адрес России может стать основанием для активации контрактов CDS. Держатели таких деривативов не обязаны владеть самими долговыми инструментами суверенного заемщика. Шансы держателей венесуэльских CDS на выигрыш повышает то, что Счетная палата России публично подтвердила неплатёж со стороны Венесуэлы, а посол этой страны в Москве сообщил Bloomberg, что стороны ведут переговоры о реструктуризации долга.

Во вторник, 6 июня, стало известно, что Венесуэла нарушила финансовые обязательства перед Россией на $1 млрд. Это следовало из заключения Счетной палаты на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года. Поправками предусматривается уменьшение объема возвратов в бюджет по государственным финансовым и экспортным кредитам на 53,9 млрд руб. (около $950 млн по текущему курсу), «что связано с неисполнением Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 года», сообщила Счетная палата.

Днем ранее РБК выпустил статью, в которой назвал Венесуэлу в числе возможных иностранных заемщиков, которые просрочили платежи в адрес России.

Авторы: Олег Макаров, Иван Ткачёв
Теги: Венесуэла , дефолт
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