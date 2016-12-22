ТАСС узнал о привлечении силовиков к поиску выведенных из ВЭБ активов

Генеральная прокуратура России создала специальную рабочую группу по борьбе с преступлениями в банковской сфере, которая будет заниматься поиском и возвратом активов, выведенных из-под контроля Внешэкономбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре и источник в банковском секторе.
По словам собеседников агентства, в состав этой межведомственной группы, созданной еще в конце 2016 года, вошли представители ФСБ, МВД, Центробанка, Федеральной налоговой службы, Следственного комитета России и Федеральной службы по финансовому мониторингу, а ее руководителем является один заместителей генерального прокурора. Таким образом, помимо поиска выведенных из-под контроля ВЭБа активов группа будет заниматься поиском и наказанием виновных. Последнее заседание группы состоялось 30 мая, уточнил собеседник агентства.
В 2015 году ВЭБ потерял возможность рефинансировать внешний долг из-за санкций и столкнулся с финансовыми проблемами. В 2016 году государство предоставило банку помощь в виде субсидии на 150 млрд руб., переоформления валютного депозита ФНБ на льготных условиях, а также девятимесячных депозитов Федерального казначейства на 100 млрд руб.
Во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию России 3 декабря 2015 года Владимир Путин заявил, что многие институты развития «превратились в настоящую помойку для плохих долгов», и поручил оптимизировать их состав и функции.