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ТАСС узнал о привлечении силовиков к поиску выведенных из ВЭБ активов
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ТАСС узнал о привлечении силовиков к поиску выведенных из ВЭБ активов
Экономика, 18:44
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ТАСС узнал о привлечении силовиков к поиску выведенных из ВЭБ активов
Генпрокуратура создала специальную межведомственную группу для поиска выведенных из-под контроля госкорпорации ВЭБ активов, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Генеральная прокуратура России создала специальную рабочую группу по борьбе с преступлениями в банковской сфере, которая будет заниматься поиском и возвратом активов, выведенных из-под контроля Внешэкономбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Г​енпрокуратуре и источник в банковском секторе.

По словам собеседников агентства, в состав этой межведомственной группы, созданной еще в конце 2016 года, вошли представители ФСБ, МВД, Центробанка, Федеральной налоговой службы, Следственного комитета России и Федеральной службы по финансовому мониторингу, а ее руководителем является один заместителей генерального прокурора. Таким образом, помимо поиска выведенных из-под контроля ВЭБа активов группа будет заниматься поиском и наказанием виновных. Последнее заседание группы состоялось 30 мая, уточнил собеседник агентства.

«Помойка для долгов»: какие варианты спасения ВЭБа есть у правительства
Финансы

В 2015 году ВЭБ потерял возможность рефинансировать внешний долг из-за санкций и столкнулся с финансовыми проблемами. В 2016 году государство предоставило банку помощь в виде ​субсидии на 150 млрд руб., переоформления валютного депозита ФНБ на льготных условиях, а также девятимесячных депозитов Федерального казначейства на 100 млрд руб.

Во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию России 3 декабря 2015 года Владимир Путин заявил, что многие институты развития «превратились в настоящую помойку для плохих долгов», и поручил оптимизировать их состав и функции.
 

Автор: Наталья Демченко
Теги: активы , ВЭБ , Генпрокуратура
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