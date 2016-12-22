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Орешкин опроверг сообщения о прогнозе с нулевым ростом пенсий
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Орешкин опроверг сообщения о прогнозе с нулевым ростом пенсий
Экономика, 17:50
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Орешкин опроверг сообщения о прогнозе с нулевым ростом пенсий
Минэкономразвития опровергло сообщения о том, что в своих прогнозах исходит из нулевого роста пенсий. По словам главы ведомства Максима Орешкина, в своих прогнозах министерство всегда учитывает «уровень жизни населения»
Максим Орешкин (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Министр экономического развития России Максим Орешкин во время выступления на правительственном часе в Госдуме заявил, что Минэкономразвития в своих долгосрочных прогнозах не закладывает нулевой рост пенсий, передает корреспондент РБК.

О том, что в ближайшие 20 лет в России не будет реального роста пенсий из-за планов Минэкономразвития заложить нулевой рост пенсий в целевой макроэкономический прогноз до 2035 года, сообщила газета «Ведомости». Издание указало, что это следует из программного документа министерства, который оказался в распоряжении редакции.

Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года
Экономика

По словам Орешкина, ни он, «ни кто-либо из официальных представителей министерства» ни разу не высказывался на эту тему и «не делал таких опрометчивых заявлений». «В наших расчетах цифры другие. Это было опубликовано в прессе, была ссылка на МЭР, но к нашему ведомству не имеет никакого отношения», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что при разработке долгосрочных стратегий министерство всегда учитывает «уровень жизни населения, в том числе части населения старшего возраста».

«Ведомости» указывали, что из-за планов министерства повысить темп экономического роста за счет увеличения числа занятых граждан и увеличения пенсионного возраста число пенсионеров к 2035 году сократится на 23% и их станет на 7 млн меньше, чем в 2017 году. При этом, отмечало издание, повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Минэкономразвития , пенсии , прогноз , Максим Орешкин
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