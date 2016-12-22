ЦБ предложил правительству поучаствовать в борьбе за низкую инфляцию

Центробанк подготовил для правительства доклад о мерах по борьбе с немонетарной инфляцией. Среди предлагаемых мер — реорганизация поддержки продовольственного сектора и расширение доступности производных финансовых инструментов

Игорь Дмитриев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Волатильность инфляции во многом возникает из-за немонетарных факторов, на которые Банк России не может существенно влиять с помощью имеющихся у него инструментов. Это такие факторы, как состояние основных фондов, параметры рабочей силы, инфраструктура, технологический уровень производства и т.д. Но Центробанк разработал предложения по снижению роли таких факторов и направил эти предложения в правительство, рассказал в пятницу журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас видим, что инфляция вблизи цели (4% в годовом выражении. — РБК), но достаточно волатильна. Сама по себе волатильность естественна, но может потребовать более частой реакции денежно-кредитной политики, а это означает меньшую предсказуемость финансовых условий», — сказал Дмитриев. Банк России должен снизить изменчивость ценовой динамики, и для этого недостаточно традиционных инструментов, таких как ключевая ставка, указал глава департамента ЦБ.

Регулятор выделяет несколько ключевых рисков немонетарной инфляции. К внешним относятся снижение цен на нефть, введение новых санкций и контрсанкций, а также рост мировых цен на продовольственный экспорт. Есть также внутренние риски: структурные (сокращение производственных мощностей, снижение предложения рабочей силы, высокая монополизация рынков) и институциональные (неблагоприятная среда для бизнеса).

ЦБ разработал четыре блока мер по сокращению волатильности цен. Первый касается продуктов. Программу поддержки продовольственного бизнеса, полагает регулятор, нужно разделить на две части — поддержка оптово-распределительных центров продукции и центров их хранения. Этими сегментами заинтересованы разные инвесторы, поэтому и механизм поддержки должен различаться, объясняет регулятор. Еще одна мера — льготы по налогу на имущество, прибыль и землю, а также создание программы переквалификации специалистов, говорится в докладе ЦБ. Против избыточных налоговых льгот традиционно выступает Минфин. Но предложения ЦБ — это «инициативный доклад», сказал Дмитриев, отвечая на вопрос РБК, — он должен послужить началу дискуссии. Пока ЦБ не готов говорить, хороша та или иная льгота или нет, подчеркнул Дмитриев: если принять предлагаемые регулятором меры не получится, он согласится с тем, что тот или иной товар «обречен на высокую волатильность».

Второй блок мер — сокращение волатильности по непродовольственным товарам. Один из факторов, который на них влияет, — динамика курса рубля (хотя его нельзя назвать полностью немонетарным), отмечает ЦБ в докладе. Сейчас волатильность курса «значительна», и чтобы сократить ее, нужно более широко использовать производные финансовые инструменты (ПФИ). Нужно сократить издержки по использованию ПФИ (например, благодаря дистанционным продажам финансовых услуг и совершенствованию оценки рисков), повысить их предложение (сейчас поставщики зачастую уходят из малонаселенных районов) и обеспечить их востребованность (ПФИ должны быть понятны для потребителя).

Третий блок предполагает сокращение волатильности цен на услуги. Ключевая проблема здесь — тарифы ЖКХ, объясняет ЦБ. Нужно повысить эффективность использования естественных монополий (в частности, демонополизировать рынки жилищно-коммунальных услуг), а также жестче взыскивать просроченную задолженность юридических лиц перед поставщиками ЖКУ.

Наконец, четвертый комплекс мер касается несовершенной конкуренции. ЦБ хочет работать совместно с ФАС и мониторить влияние несовершенной конкуренции на рост цен. ЦБ не будет принимать какие-либо решения, а будет оказывать, скорее, аналитическую поддержку, сказал Дмитриев.

Регулятор готов непосредственно участвовать не только в работе с ФАС. ЦБ, как говорится в его докладе, хотел бы участвовать в работе создаваемой «фабрики проектного финансирования» Внешэкономбанка (правда, пока непонятно, в каком качестве). Регулятор готов участвовать и в механизмах ценообразования естественных монополий. ЦБ не будет участвовать в установке тарифов, заверил Дмитриев, но сможет лучше понимать, как это происходит, и тем самым сделать выводы о диспропорциях в этой сфере на макроэкономическом уровне.

