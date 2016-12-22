Кудрин раскрыл детали стратегии развития России

Центр стратегических разработок, возглавляемый экс-министром финансов Алексеем Кудриным, впервые выступил с детальными предложениями, касающимися стратегии развития России в ближайшие годы

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В статье «Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики», опубликованной в сентябрьском номере журнала «Вопросы экономики» (внимание на публикацию обратили «Ведомости»), Кудрин впервые раскрывает детали стратегии развития России до 2024 года, которую для российских властей разрабатывает под его руководством Центр стратегических разработок. Статья написана в соавторстве с заведующим лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ильей Соколовым.

В статье авторы выделяют три задачи, которые должна решить бюджетная политика: восстановление бюджетной сбалансированности и защищенности от рисков, обеспечение долгосрочной бюджетной устойчивости и создание благоприятных условий для экономического роста. Бюджетная политика нуждается в реформировании, считают эксперты: при сохранении текущей политики госрасходов, к 2035 году расходы бюджетной системы достигнут 41,5% от ВВП (сейчас — 35,9%). Рост будет связан в основном с увеличением соцрасходов, трат на здравоохранение и обслуживание госдолга. Без проведения структурных реформ Россию ждет производственная стагнация и рост ВВП лишь на 50% по сравнению с 2035 годом. Но структурные реформы, по расчетам Кудрина и Соколова, позволят удвоить экономику к 2035 году.

Авторы статьи признают, что Россия имеет «специфическую структуру» бюджетных расходов, в рамках которой мало тратится на развитие человеческого капитала, а расходы на оборону и безопасность, напротив, повышены.

Эксперты предлагают сократить расходы в непроизводительных отраслях (расходы на оборону, правопорядок, частично на госуправление, социальные расходы). Они отмечают, что в правоохранительной системе и военном ведомстве можно отметить «высокую численность служащих». Численность сотрудников правоохранительных органов, по мнению ЦСР, можно сократить на четверть, а расходы на оборону — снизить с нынешних 4,4% ВВП до 2,8%. Можно сэкономить и в рамках системы социальной поддержки — по оценкам ЦСР, порядка трех четвертей социальных выплат получают граждане, которые не относятся к числу нуждающихся. Эксперты предлагают перейти к адресному принципу предоставления социальной поддержки. Кроме того, авторы выступают сторонниками повышения пенсионного возраста (ранее ЦСР по данному вопросу не высказывался).

В то же время необходимо наращивать расходы на здравоохранение и образование, указывают авторы статьи (по сравнению с нынешним уровнем они должны быть увеличены на 0,8 п.п. ВВП и 1 п.п. ВВП соответственно).

Как сообщил РБК представитель ЦСР, бюджетный маневр — это действительно один из инструментов, который ЦСР указывает в своих предложениях к стратегии развития России.

В конце мая Кудрин представил президенту Владимиру Путину свою стратегию по росту экономики. В тот же день свою стратегию Путину представил и бизнес-омбудсмен, глава Столыпинского клуба Борис Титов. Тогда Кудрин указывал, что ЦСР против увеличения фискальной нагрузки в следующие шесть лет. Титов, в свою очередь, выступает за смягчение денежно-кредитной политики, оказание поддержки экспорту, субсидирование продуктов и лекарств для социально незащищенных слоев. Кроме того, «столыпинцы» считают антисоциальными меры по повышению пенсионного возраста.