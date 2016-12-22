Ректор ВШЭ предупредил о деградации социальной сферы и дорог

Из-за действующей бюджетной политики в России «деградируют» социальная сфера и дорожная инфраструктура, заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он призвал Минфин смягчить бюджетное правило с тем, чтобы увеличить вложения в экономику

Ярослав Кузьминов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Высшая школа экономики (ВШЭ), которая проанализировала поправки в бюджет 2017 года, считает, что действующая бюджетная политика не способствует стимулированию социально-экономического развития. Об этом заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов на заседании бюджетного комитета Госдумы во вторник, 6 июня. Чтобы увеличить вложения в человеческий капитал и обновление экономики, нужно принять менее жесткое бюджетное правило, чем то, которое предложил Минфин, считает Кузьминов.

«Социальная сфера и дорожная инфраструктура деградируют при цене отсечения $40 за баррель нефти. Цену отсечения можно было бы увеличить на $5», — сказал ректор ВШЭ, предложив Минфину учесть это при конструировании бюджетного правила.

Таким образом, Кузьминов, супруг главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, поддержал позицию экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, который ранее предложил установить цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $45 за баррель. Минфин внес в правительство проект бюджетного правила с базовой ценой нефти $40.

Чем выше цена отсечения, тем больше предельный объем текущих бюджетных расходов и меньше объем перечислений в Резервный фонд. Кузьминов сказал, что российской экономике нужно «ограниченное увеличение» общих бюджетных расходов. По его словам, наука, здравоохранение и образование — факторы, способные сократить издержки во всех остальных отраслях, от торговли до сельского хозяйства, а также повысить производительность и сократить дефицит человеческого капитала.

«У нас наблюдается раздвоенность сознания: провозглашаем одно, а делаем другое. Сомневаюсь, что нам удастся поддержать здравоохранение, науку и образование путем перераспределения средств из других сфер», — заключил он.

В настоящее время действует временное бюджетное правило, которое заключается в том, что Минфин не тратит нефтегазовые сверхдоходы, а направляет их в резервы путем покупки валюты на рынке. Сверхдоходы определяются как доходы от нефти и газа, полученные сверх цены $40 за баррель. В постоянном бюджетном правиле, которое должно заработать с 2019 года, Минфин предлагает взять за основу также $40 с индексацией этого показателя на инфляцию мировых валют.