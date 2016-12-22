МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу на Украине

Всемирный банк и МВФ поддержали и одобрили проект пенсионной реформы на Украине. Правительство страны приняло его в середине мая

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Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики страны.

На сайте сказано, что «точку в переговорном процессе» поставил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он вел переговоры с председателем миссии МВФ Рон ван Роденом.

«Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», — говорится в сообщении.

Ведомство выразило благодарность МВФ и Всемирному банку за оказанную поддержку.

Украинское правительство одобрило проект пенсионной реформы в середине мая, передавало «РБК-Украина». Его направили в Совет реформ. Гройсман заявлял, что он берет на себя «полную ответственность за выполнение этого проекта», и пообещал, что с 1 октября 2017 года около 9 млн пенсионеров будут получать повышенные пенсии.

Главная цель пенсионной реформы — сократить дефицит Пенсионного фонда (ПФ) и со временем увеличить выплаты гражданам. По оценке директора европейского департамента МВФ Пола Томсена, Украина имеет второй по размеру в мире дефицит ПФ по отношению к ВВП страны.

Пока власти страны не собираются повышать пенсионный возраст, пишет газета «Сегодня». Однако в апреле в МВФ назвали критически важным принятие такой меры. По данным издания, после одобрения реформы появятся накопительные пенсии, за которые работающим пенсионерам придется платить взносы. Власти также планируют снизить страховой стаж, необходимый для получения пенсии.