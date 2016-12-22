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ЕБРР закроет пять из семи своих представительств в России
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ЕБРР закроет пять из семи своих представительств в России
Экономика, 17:21
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ЕБРР закроет пять из семи своих представительств в России
Европейский банк реконструкции и развития закроет пять из семи своих офисов в России в 2018 году. С 2014 года все операции ЕБРР в России прекращены из-за ситуации на Украине

ЕБРР в следующем году сократит свое присутствие в России до двух представительств — в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банке. Управляющий директор банка по коммуникациям Джонатан Чарльз подтвердил агентству эту информацию.

«Мы закроем пять небольших региональных представительств в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре к концу первого квартала 2018 года», — заявил Чарльз.

До начала конфликта на Украине у ЕБРР, акционерами которого являются 64 страны, включая США, были в России проекты на общую сумму €5 млрд, включая завод Volkswagen и доли в компаниях и банках. В российских представительствах банка, работали 160 человек. Однако украинский кризис привел к тому, что в июле 2014 года совет директоров ЕБРР решил прекратить любые новые операции банка в России. В результате число сотрудников ЕБРР в России снизилось примерно вдвое.

«Я глубоко сожалею, что ЕБРР потерял Россию, свой крупнейший и наиболее прибыльный рынок», — отреагировал на новость о закрытии офисов ЕБРР представитель России в организации Денис Морозов. «Очень жаль, что банк больше не может выполнять свой мандат и делать Россию лучше», — добавил он в разговоре с Reuters.

ЕБРР был создан в 1991 году, его крупнейшими акционерами являются США (10%), Япония (9%) и страны Евросоюза (на них суммарно приходится 63%). Россия также акционер ЕБРР, ее доля — 4,1%.

В середине 2016 год Алексей Улюкаев, который тогда руководил Минэкономразвития, написал письмо председателю совета управляющих банка Пьеру Граменья. В нем министр указывал, что банк фактически приостановил доступ России к ресурсам организации, а это противоречит статье 8.3 соглашения об учреждении ЕБРР. В мае 2016 года совет управляющих ЕБРР на годовом собрании банка отклонил претензии Москвы. «Мы видим, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не инструментом развития», — сетовал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В досанкционном 2013 году банк инвестировал в российские проекты €1,82 млрд, до этого ежегодные инвестиции доходили до €2,9 млрд. При этом страна была крупнейшим получателем инвестиций от банка.

Теги: ЕБРР
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