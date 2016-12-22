Орешкин анонсировал укрепление рубля в официальном прогнозе

Рубль в пересмотренном прогнозе правительства будет более крепким, чем ожидалось ранее, заявил министр экономического развития Максим Орешкин

В пересмотренном макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития заложен более крепкий рубль, чем в предыдущем, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин не назвал конкретных цифр, отметив лишь, что рубль в документе укрепился «немножко», изменения он назвал «косметическими». «Все те оценки, которые у нас были [в прогнозе] в апреле при разной цене на нефть, остаются неизменными», — отметил министр. Он напомнил, что у ведомства, в частности, был сценарий с рублем при нефти по цене $50 за баррель, и добавил, что в пересмотренном прогнозе курс рубля будет ближе к тому, что просчитывался при нефти на этой отметке.

Поправки были сделаны в базовом прогнозе. Ранее он предусматривал, что соглашение ОПЕК будет действовать только в первом полугодии, из-за чего с апреля-мая в нем закладывалось быстрое снижение цен на нефть. Теперь же динамика нефтяных цен будет рассматриваться как стабильная, пояснил Орешкин. Такая же динамика, по его словам, будет и в 2018 году.

Крупные страны-экспортеры нефти, как не входящие в ОПЕК, так и члены картеля, 25 мая договорились о продлении соглашения по заморозке добычи нефти до конца марта 2018 года.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, который был внесен в Госдуму вместе с поправками к бюджету, средний курс доллара в 2017 году составит 64,2 руб. Орешкин неоднократно анонсировал снижение курса национальной валюты — по его словам, наблюдающееся укрепление возникло из-за сезонно сильного платежного баланса (экспорт значительно превышал импорт).