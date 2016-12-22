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Власти потратили $2,8 млрд из ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда
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Власти потратили $2,8 млрд из ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда
Экономика, 23:08
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Власти потратили $2,8 млрд из ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда
Фонд национального благосостояния за месяц сократился на $2,8 млрд. Это следует из сообщения Министерства финансов России
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В официальном заявлении Минфина указывается, что совокупный объем Резервного фонда на 1 октября составил 986,71 млрд рублей ($17,01 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4 трлн 210,36 млрд рублей ($72,57 млрд).

Для сравнения Резервный фонд на 1 сентября 2017 года равнялся 1 трлн 001,73 млрд рублей ($17,06 млрд), ФНБ - 4 трлн 425,7 млрд рублей ($75,36 млрд).

В сообщении Минфина объясняется, что часть средств ФНБ в сумме 2,39 млрд евро ($2,8 млрд) была реализована за 164,18 млрд рублей в целях покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда России.

Также указывается, что в сентябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в сумме 1,67 млрд. рублей, что эквивалентно $0,03 млрд.

В июле этого года Министерство финансов заявило, что не намерено ликвидировать ФНБ «ради сохранения пенсионных гарантий россиян».

В начале сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Минфин не согласовал заявки на бюджетные расходы на 1,8 трлн руб. в 2018 году, на 2,2 трлн руб. в 2019 году и на 2,4 трлн руб. в 2020 году, эти суммы составляют от 1,85 до 2,1% ВВП согласно базовому сценарию Минэкономики.

Объем несогласованных заявок «заметно» превышает запланированный бюджетный дефицит на следующие три года, отмечает газета. Средств Фонда национального благосостояния и Резервного фонда не хватит даже на половину этих заявок. Кроме того, вероятность найти финансирование через программу заимствований на рынке облигаций федерального займа тоже низка (в статье указывается, что это «почти невозможно») из-за ограниченной емкости внутреннего финансового рынка.


 
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Минфин , Пенсионный фонд
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