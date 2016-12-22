Правительству рекомендовали повысить доходы регионов от алкоголя и табака

Совет Федерации по итогам слушаний законопроекта о бюджете рекомендовал правительству усилить контроль за расходами госкомпаний, изыскать резервы для налоговых доходов и компенсировать регионам выпадающие доходы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Совет Федерации рекомендовал правительству повысить эффективность работы госкомпаний, разработать меры по поддержке внутреннего туризма и вернуть средства региональным бюджетам. По мнению сенаторов, поступления от многих акцизов уходят на федеральный уровень, а выпадающие доходы субъектов не компенсируются должным образом.

Для властей остается актуальной задача перехода к инвестиционному типу экономического роста, «цифровой экономике» и сбалансированному региональному развитию, говорится в рекомендациях Совета Федерации по итогам парламентских слушаний по проекту бюджета на 2018–2020 годы (есть у РБК). Необходимо сократить неэффективные расходы, усовершенствовать госпрограммы и сконцентрироваться на приоритетных направлениях, указывают парламентарии.

Резервы для доходов

Бюджету нужно найти резервы дополнительных доходов. По мнению сенаторов, такие резервы находятся в сфере регулирования продаж алкоголя и табачной продукции. По мнению членов верхней палаты парламента, следует установить дифференцированный размер госпошлины на лицензии по розничной продаже алкоголя в зависимости от количества торговых точек, обязать производителей маркировать стеклянную тару для производства алкогольной продукции, гармонизировать ставки на табачную и алкогольную продукцию в рамках ЕАЭС, увеличить региональную часть доходов от акцизов на крепкий алкоголь, исходя из объемов потребления, зачислять доходы от акцизов на табак в бюджеты субъектов. «Принятые по предложению СФ в 2016–2017 годах меры по сокращению нелегального производства и оборота алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% позволили на 28% увеличить поступление акцизов на указанную продукцию», — подчеркивают парламентарии.

Члены Совфеда порекомендовали правительству в целом повысить качество управления госфинансами, разработать меры по поддержке внутреннего туризма и актуализировать госпрограммы с учетом проектного принципа. Также правительству рекомендовали распространить правило «двух ключей» (по истечении срока действия льгота сохраняется, если ее поддерживают власти региона) для федеральных налоговых льгот по федеральным налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты. Это, по мнению парламентариев, остановит действующую практику, когда правительство устанавливает льготы, которые приводят к выпадающим доходам бюджетов регионов.

Также сенаторы порекомендовали правительству повысить эффективность бюджетных расходов на госзакупки и разработать меры по повышению эффективности госкомпаний и госкорпораций, в том числе установить контроль за ростом их издержек и расходованием бюджетных средств на инвестпроекты.

Спасти регионы

Отдельный пакет рекомендаций СФ касается поддержки региональных бюджетов. Члены Совфеда предлагают увеличить доходы регионов за счет зачисления акцизов на алкоголь крепче 9% в бюджет субъекта, исходя из объемов потребления такого алкоголя в регионе. Также парламентарии просят кабмин рассмотреть вопрос о введении системы ЕГАИС в отношении табачной продукции и зачислении доходов от акцизов на сигареты и табачную продукцию в бюджеты субъектов (сейчас 100% этих акцизов идет в федеральный бюджет).

Увеличение норматива зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета (с 42,6 до 42,9% в 2018 году, с 39,8 до 41,9% в 2019 году и с 12 до 41,8% в 2020 году — так предлагает правительство) снижает возможности регионов для повышения качества дорог и увеличения объемов их строительства, считают сенаторы. В связи с этим СФ рекомендует рассмотреть вопрос об увеличении норматива зачисления доходов от акцизов на топливо в бюджеты субъектов и подготовить предложения по компенсации выпадающих доходов регионов за счет вычетов по акцизам на бензин и средние дистилляты. Сенаторы предлагают увеличить с 2018 года норматив зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты, сохранив с 2020 года его на уровне 88%.

Также СФ предлагает компенсировать регионам выпадающие доходы в связи с предоставлением вычета предпринимателям, применяющим ЕНВД и патентную систему налогообложения, на приобретение онлайн-касс. Еще одна мера поддержки региональных бюджетов, предлагаемая сенаторами, — возможность софинансирования из федерального бюджета расходов регионов на уплату страховых взносов за неработающее население.

Еще одна проблема региональных бюджетов — высокий уровень закредитованности, отметили сенаторы. По итогам 2016 года у восьми регионов госдолг превышает собственные доходы, а у 50 регионов он составляет более 50% собственных доходов. Поэтому в СФ предлагают разрешить регионам участвовать в программе реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам без возложения на регионы условий для участия в ней. Кроме этого предлагается предоставить субъектам право превысить предельный объем госдолга по бюджетным кредитам на суммы, не превышающие 140% объема собственных доходов в 2018 году и не более 120% в 2019 году.