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Минфин и соцблок разошлись в оценках затрат на индексацию бюджетникам
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Минфин и соцблок разошлись в оценках затрат на индексацию бюджетникам
Экономика, 20:21
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Минфин и соцблок разошлись в оценках затрат на индексацию бюджетникам
Индексация зарплат бюджетникам, которые не входят в периметр майских указов, может обойтись государству в 91 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов. Военные и полицейские этих денег не получат
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Индексация зарплат работникам бюджетной сферы, о которой в прошлом месяце попросил президент Владимир Путин, может потребовать от консолидированного бюджета до 91 млрд руб. в 2018 году, рассказал сегодня журналистам на Петербургском экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов. Поскольку большинство таких работников получают зарплаты из региональных бюджетов, основное бремя индексации ляжет на субъекты РФ.

«На федеральный бюджет 22 млрд руб. [ляжет расходов], для субъектов — 69 млрд руб. вместе с госслужащими в регионах, без госслужащих — 50 млрд», — сказал Силуанов, передает корреспондент РБК.

На прошлой неделе Путин попросил правительство подумать над возобновлением с 2018 года индексации зарплат бюджетникам, которые остались за бортом майских указов 2012 года. В самом широком смысле «неуказные» — это не только госслужащие и персонал бюджетных учреждений, но и военные, полицейские, судьи, сотрудники ФСИН и еще ряд категорий. Зарплаты и денежные довольствия федеральных госслужащих, военных и сотрудников правоохранительных органов не индексируются уже несколько лет.

Но, по словам Силуанова, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие — это не те бюджетники. «Мы говорим о работниках бюджетной сферы, в бюджетных учреждениях», — сказал министр. Военные и полицейские — это отдельный вопрос, по которому нужно отдельное поручение.

При этом даже несмотря на то что Минфин не включил в расчет силовиков, у него все равно остались расхождения в оценках с социальным блоком. Ранее Минтруд сообщил, что порученная президентом индексация коснется 5,8 млн человек по всей стране (сотрудники социальной сферы, юристы, бухгалтеры, кадровики, инженеры и т.д.). А сегодня вице-премьер Ольга Голодец сообщила в кулуарах ПМЭФ, что на индексацию «неуказным» бюджетникам потребуется 13 млрд руб. плюс еще 40 млрд руб. «по всей системе консолидированного бюджета» из расчета за квартал. То есть более 200 млрд руб. за год. Это вдвое больше оценки, приведенной министром финансов.

Окончательный подход в правительстве еще не выработан, сказали и Силуанов, и Голодец. По словам Силуанова, нужно, в частности, определиться, «всем индексировать одинаково (на 4%, прогнозный уровень инфляции этого года. — РБК) или вводить какую-то дифференциацию». Дело в том, что отдельные учреждения в пределах госзаданий, которые спускаются ведомствами, могли и могут увеличивать зарплату «неуказным» работникам без всякой индексации на федеральном уровне.

Авторы: Анна Могилевская, Иван Ткачёв
Теги: Минфин , Антон Силуанов , Ольга Голодец , индексация , госслужащие
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