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«Буйных мало»: как Греф, Кудрин и Глазьев спорили о реформах
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«Буйных мало»: как Греф, Кудрин и Глазьев спорили о реформах
ПМЭФ-2017, 15:18
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«Буйных мало»: как Греф, Кудрин и Глазьев спорили о реформах
В условиях закрытости от публики или незаконченности большинства экономических программ чиновники и эксперты во второй день ПМЭФ–2017 решили обсудить в основном не содержание реформ, а механизмы их реализации
Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Второй день Петербургского экономического форума открылся деловым завтраком «Чего ждать после мая 2018 года?», который организовал Сбербанк. К этому сроку новоизбранный президент должен будет сформировать новое правительство. Есть ли альтернативы реформам и если да, то какие; как реформы помогут росту экономики и кто те люди, которые могут их реализовать? — так обозначил темы завтрака его модератор, глава Сбербанка Герман Греф.

Шизофренический выбор

«Те, кто нас переживут, нам еще позавидуют», — процитировал Виктора Черномырдина глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, начиная свою речь о реформах. «У меня такое ощущение, что мы пытаемся все время навязать обществу, что наш выбор — между шизофреническими идеями, что наши проблемы можно залить деньгами и набором банальностей, с которыми никто не спорит, потому что спорить с этим бесполезно. При этом никто не говорит о том, каким образом мы собираемся это достигать», — горячился Макаров. Единственная программа, которую поддержали граждане, — программа «Единой России», убеждал он присутствующих, и когда ее «выбрасывают», возникает вопрос, для кого программы пишутся.

При этом структурные реформы — единственный разумный вариант развития экономической политики, следовало из интерактивного опроса участников, который провел Греф. За такую меру проголосовали 78% присутствующих, за «стабильность», целевое кредитование или стимулирование через дешевые деньги выступило значительно меньше людей.

Проблема в том, что реформы всегда пытаются привязать к политическому циклу, говорила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Предложения каждый раз хотят согласовать с действующим правительством, но кабинет меняется, а преемственности нет: «Пришедшие новые не хотят реализовывать то, что было согласовано старыми». Нет и надежных прогнозов — аналитике придавали небольшое значение, перечисляла она проблемы реформ. Заявляются показатели, но нет данных о том, как их достигать, какие ресурсы для этого потребуются, говорила Голикова. Некоторые воспринимают реформы как возможность получить дополнительные ресурсы, жаловался министр финансов Антон Силуанов: «Дадите ресурсы — будут реформы, не дадите — извините». Такой подход не может лечь в основу следующей команды, сказал министр (о какой именно команде идет речь, он не уточнил), это должны быть люди, которые сами будут генерировать реформы и не ждать команд сверху.

Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Настоящих буйных мало», — кратко выразил мысль Силуанова Греф и начал обсуждать эффект от борьбы с коррупцией. На среднем уровне она сохраняется, а преследование за возможные ошибки приводит к тому, что чиновники боятся принимать решения: «Буйные — они еще и умные».

Но коррупция и инициатива — это разное, парировал Силуанов. Проблема — в сфере ответственности, выступил Макаров: «Министр экономического развития никогда в жизни не будет отвечать ни за состояние экономики, ни за то, что он сделал или не сделал. Если, конечно, однажды ночью он не пойдет в «Роснефть» (намек на историю экс-министра Алексея Улюкаева). Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на завтрак не пришел, хотя его и ждали. Для чиновников важнее всего иметь хорошие отношения с силовиками, добавил Макаров.

Теория и практика

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин остановился в основном на неэкономический части реформ. Нужно изменить госуправление, провести судебную реформу, обеспечить открытость прессы. Но все предыдущие стратегии исполнялись меньше чем наполовину — власти думают по большей части о тактике, а не о стратегии, объяснил Кудрин. Не выполняются и майские указы с госпрограммами, жаловался он. Нужно вдвое–втрое увеличить число желающих открыть бизнес, провести приватизацию, создать экономику знаний, которая в России не сложилась: число предприятий, внедряющих инновации осталось на уровне 8–9%, а нужно довести до 40%. В прошлые десять лет среднегодовой темп роста составлял 1% — это «потерянное десятилетие», в очередной раз заявил Кудрин.

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Советник президента Сергей Глазьев (именно ему и главе Столыпинского клуба Борису Титову депутат Макаров по сути адресовал претензию о попытке залить экономику деньгами) решил ответить на критику. ЦБ не обеспечивает стабильный курс рубля, а в условиях волатильности валюты «инвестициями» могут быть только финансовые спекуляции на бирже, заявил он. Глазьев подчеркнул, что никто не предлагал «заливать всё деньгами» — нужно целевое кредитование, которое поможет использовать деньги должным образом. «Если мы будем друг друга слушать и делать выводы об эффективности экономической политики исходя из ее результатов, перестанем бесконечно наступать на одни и те же грабли и посмотрим на окружающий мир, то вместо пустого провозглашения слова «реформы», займемся политикой космического развития, как это делается в Китае, Индии», — сказал он. Нужны государственно-частное партнерство, налоговые льготы, инвестиционные программы и кредиты за счет государства, перечислял советник президента.

Но когда на неэффективную систему госуправления накладывается большой объем средств, результатом становится отток капитала, предупредил Греф. «Я вспомнил свои счастливые годы работы в Петербургском университете, когда меня студенты спрашивали о разнице между теорией и практикой. Я отвечал: теоретически — никакой, а практически — громадная, — с широкой улыбкой произнес Греф. — Когда я вас слушаю, я думаю, что если бы поработали немножко где-нибудь когда-нибудь, в банковской системе, финансовой системе, вы бы поняли, что такое контролировать денежные потоки, как работает механизм финансового рынка. Вы бы отнеслись положительно к тому, что делается Центральным банком».

Жизнь без реформ

Жить можно и без реформ, выразил непопулярную в зале точку зрения ректор бизнес-школы Сколково Андрей Шаронов. «И в предыдущие годы в основном так и происходило. Вопрос, как долго мы можем жить без реформ и насколько велика будет цена, которую придется за это заплатить», — сказал он.

Без реформ нельзя, возразил Кудрин. Уровень жизни падает, увеличилось число бедных — несколько миллионов семей с детьми «не могут свести концы с концами». При нулевом росте экономики участники завтрака увеличить свое состояние смогут, а бедные семьи — нет, констатировал он.

Креативного разрушения больше нет

Заливать деньгами бизнес не нужно, но ему необходимы рост рентабельности и снижение издержек, объяснял Борис Титов. Еще одна проблема в том, что посткризисному бизнесу нет места — этому не помогут ни низкие, ни высокие процентные ставки, выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Западная практика показывает, что власти предпочитают помогать компаниям-«динозаврам», чтобы они не рухнули в кризис. «Во многом наши проблемы — результат успешной антикризисной политики. Мы все научились спасать банки и крупные предприятия. Креативное разрушение ушло», — резюмировал он, отсылая к теории экономиста Йозефа Шумпетера.

И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 Еще 11 фото
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Нужна ли для реформ новая команда, поинтересовался у присутствующих Кудрин. 55,6% ответили, что новые лица принесут новые идеи, 40,6% настаивают на частичном обновлении. Полностью довольны нынешним правительством только 3,8% голосовавших.

Состав команды, которая будет проводить реформы, будет определять «тот, кто будет избран президентом, и тот, кто будет назначен председателем правительства», сказал журналистам после завтрака пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отказался отвечать на вопрос РБК, насколько уместно обсуждение реализации реформ при том, что их содержание пока не известно.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Антон Силуанов , Герман Греф , Сергей Глазьев , реформа , Алекей Кудрин , дискуссии , ПМЭФ-2017 ...
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