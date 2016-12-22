Иностранный бизнес раскритиковал «налоговый маневр»

Глава Ассоциации европейского бизнеса раскритиковал обсуждаемый в России налоговый маневр, охарактеризовав его как «налог на прогресс». По его словам, ситуация волнует иностранных инвесторов

Франк Шауфф (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Одновременное повышение НДС и снижение ставок страховых взносов до 22% приведет к росту налоговой нагрузки на оплату труда высококвалифицированных работников, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, выступая на панельной сессии «Настройка налоговой системы: цели и параметры» в ходе Санкт-Петербургского экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Европейские компании используют передовые технологии, эти технологии требуют высококвалифицированных работников с высокой заработной платой. Сейчас общая ставка [страховых взносов] 30% применяется только к небольшим зарплатам, а с высоких по российским меркам зарплат — свыше 755 тыс. руб. в год — страховые взносы составляют не 30, а 15%», — пояснил Шауфф. Замена ставки 15% на единую ставку 22% будет означать повышение налоговой нагрузки для наиболее передовых компаний и «по сути будет «налогом на прогресс», заметил гендиректор АЕБ.

Повышение НДС также повысит нагрузку на оплату труда, считает Шауфф, так как зарплата сотрудников входит в состав добавленной стоимости. «Переложить повышение НДС на покупателей будет трудно или невозможно в связи со снижением покупательской способности. Поэтому маневр «22/22» для европейских компаний в России может привести не к снижению, а к повышению налоговой нагрузки на оплату труда», — заявил он.

Ассоциация европейского бизнеса представляет интересы иностранных инвесторов в России, и их также беспокоит система обязательных платежей, «удивительно похожих на налоги и сборы», рассказал Шауфф в ходе сессии. По его словам, постоянно появляются новые неналоговые платежи. России надо избавляться от «параллельной налоговой системы», подчеркнул гендиректор АЕБ.

Также иностранный бизнес беспокоит вопрос налоговой безопасности и налогового комфорта. «Налоги по-прежнему остаются слабым местом любой компании, даже если она добросовестно работает и платит налоги. Это современная ахиллесова пята и очень удобный повод для претензий», — заявил Шауфф. Претензии не всегда бывают обоснованными, но из-за них возникают репутационные риски и угроза уголовного преследования.