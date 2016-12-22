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Россия потребовала раскрыть активы одной из структур ЮКОСа по всему миру
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Россия потребовала раскрыть активы одной из структур ЮКОСа по всему миру
Дело ЮКОСа, 14:44
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Россия потребовала раскрыть активы одной из структур ЮКОСа по всему миру
Россия подала иск в суд Лондона к голландской компании FPH, одной из наследниц ЮКОСа, с требованием возместить издержки за несостоявшийся арбитражный спор. Россия намерена принудительно взыскать с FPH около $1,7 млн
Фото: Максим Мармур / AFP

Российская Федерация в лице Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) — специальной структуры, по поручению Минюста координирующей защиту от притязаний бывших акционеров ЮКОСа, — в пятницу, 1 сентября, подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании средств с нидерландской компании Financial Performance Holdings B.V. (FPH), аффилированной с бывшим нефтяным гигантом. О поданном иске сообщил сам МЦПЗ в поступившем в РБК пресс-релизе. Пресс-служба британского суда пока не ответила на запрос РБК.

FPH с начала 2014 года пыталась через Международный арбитраж взыскать с России более $1,3 млрд в связи с банкротством ЮКОСа, но в прошлом году неожиданно отозвала свои претензии. Базирующийся в Лондоне Арбитражный суд тогда обязал FPH покрыть российской стороне все издержки, понесенные в связи с прерванным процессом. «Компания проигнорировала предписание Арбитража и оставила без ответа неоднократные напоминания российской стороны о необходимости исполнения вынесенного решения», — заявляет МЦПЗ. Иск подан в английский суд, потому что местом Арбитража был Лондон, но администрировала процесс Постоянная палата Третейского суда в Гааге, поскольку FPH обвиняла Россию в нарушении Договора к Энергетической хартии.

МЦПЗ оценивает издержки, возмещения которых ждет от FPH, в £1,3 млн с учетом штрафных процентов за неисполнение (порядка $1,7 млн). С целью принудительного взыскания этих средств Россия также попросила лондонский суд о раскрытии информации об активах FPH по всему миру. «Несмотря на относительно скромную сумму российских требований», МЦПЗ называет «делом принципа» взыскание судебных издержек с FPH, как и с других аффилированных с ЮКОСом структур, которые подавали иски к российскому правительству.

Какими в точности активами и в каких юрисдикциях располагает FPH, публично не известно, и выплата России относительно небольшого судебного долга может оказаться для компании менее болезненной альтернативой, чем раскрытие информации о всех ее активах. FPH принадлежит голландскому штихтингу (местная форма траста) Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holding (SAFPH) — одному из двух штихтингов, в которых бывшие менеджеры ЮКОСа спрятали зарубежные активы компании в ходе ее банкротства в России в середине 2000-х.

Информация об активах FPH может быть интересна бывшим миноритариям ЮКОСа, которые в мае 2017 года подали иск в Нидерландах против SAFPH и директоров этого штихтинга. Они обвинили SAFPH в непропорциональном и несправедливом распределении активов, унаследованных от ЮКОСа. По данным истцов-миноритариев, которых представляет бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, подавляющая часть средств штихтинга направляется в пользу компаний, контролируемых группой GML. Она владела большинством акций ЮКОСа и принадлежала Михаилу Ходорковскому и его бывшим партнерам, а сейчас основным бенефициаром GML считается проживающий в Израиле Леонид Невзлин (именно ему в 2005 году Ходорковский передал свои трасты с долями в GML).

По версии МЦПЗ, компания FPH, как и другие структуры, продолжающие добиваться от России миллиардов долларов за ликвидацию ЮКОСа, в частности люксембургская Yukos Capital и кипрская Luxtona, по-прежнему связаны с группой «олигархов», контролировавших ЮКОС. Публичных доказательств такой связи МЦПЗ до сих пор не предъявлял. Генеральный директор МЦПЗ Андрей Кондаков заверил РБК в пятницу, что, если британскому суду потребуется, Россия готова будет представить аргументы в пользу этой версии. Директор по коммуникациям GML Джонатан Хилл от лица главы компании Тима Осборна сообщил РБК, что Financial Performance Holdings не входит в структуры группы GML. «Насколько нам известно, GML и его дочерние компании не являются участниками разбирательства, о котором вы упоминаете. По этим причинам я не могу комментировать этот вопрос», — добавил он. РБК также направил запрос в юридическую фирму Gibson, Dunn & Crutcher, которая представляла интересы FPH в лондонском арбитраже, но пока не получил ответа.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Любовь Алтухова.
Теги: GML , «дело ЮКОСа»
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