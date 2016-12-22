Саудовский министр рассказал о встрече с Путиным и Сечиным

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих рассказал РБК о том, какие вопросы обсуждались на встрече принца Мухаммеда бен Сальмана, второго в очереди на саудовский престол, и о чем Saudi Aramco договорилась с «Роснефтью»

Халид аль-Фалих (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Министр природных ресурсов и нефти Саудовской Аравии и глава нефтяной компании Saudi Aramco Халид аль-Фалих рассказал в интервью телеканалу РБК подробности о встрече заместителя наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры с президентом России «прошли превосходно», а отношения между Россией и Саудовской Аравией «по-настоящему укрепились» в последние несколько лет. ​«Руководство обеих стран явно взяло курс на сближение наших государств», — сказал аль-Фалих.

В отношениях между двумя странами «существуют сложные моменты», связанные с ситуацией в Сирии и в других частях Ближнего Востока, считает министр, однако, по его словам, в распоряжении Москвы и Эр-Рияда «есть механизмы, чтобы через продолжающийся диалог постараться уменьшить разногласия и прийти к наилучшему решению».

Аль-Фалих также рассказал, что главы двух стран обсудили общие экономические интересы, а сам он тесно работает с министром энергетики России. «Мы вместе с министром Александром Новаком работаем над стабилизацией глобального нефтяного рынка и в последний год добились определенных успехов в плане налаживания сотрудничества стран ОПЕК и не входящих в организацию государств. Немного сократили производство, и это укрепило стабильность глобального рынка», — сказал министр.

Аль-Фалих также рассказал телеканалу РБК о том, что обсуждал с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным во время встречи с ним в штаб-квартире «Роснефти». У Saudi Aramco и «Роснефти» есть множество потенциальных возможностей для сотрудничества, отметил министр. «Например, «Роснефть» — крупный глобальный продавец, а у Saudi Aramco есть большая сеть НПЗ по всему миру — они могут перерабатывать сырье «Роснефти». Это был один из вопросов, которые мы обсуждали», — рассказал аль-Фалих.

Кроме того, обсуждалась «торговля продукцией в интересах обеих компаний» в формате совместного предприятия, добавил министр, однако до каких-либо конкретных шагов компании пока не договорились. Обе нефтяные компании договорились искать возможности для совместных инвестиций.

Во вторник, 30 мая, президент России Владимир Путин провел встречу со вторым наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Министр природных ресурсов и нефти Халид аль-Фалих присутствовал на этой встрече в составе делегации Эр-Рияда, а Игорь Сечин — в составе российской делегации, вместе с министром энергетики России Александром Новаком, главой МИДа Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и помощником президента России Юрием Ушаковым. ​