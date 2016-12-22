Силуанов и Набиуллина назвали шесть ограничений мировой экономики

Министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ, посвященной проблемам глобальной экономики, предложили свое видение, чем ограничен мировой экономический рост

Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рост мировой экономики сдерживают такие факторы, как замораживание глобализации, старение населения и падение цен на сырьевые товары, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на сессии «Рост или стабильность: развилка мировой экономики» в первый день ПМЭФ-2017. Отвечая на вопрос ведущего, что сдерживает мировую экономику, он отметил, что меры, предпринимаемые странами для стимулирования экономического роста, не дают ожидаемого результата.

Среди причин, сдерживающих рост мировой экономики, министр указал «факты замораживания глобализации и [факты] протекционизма», к которым отнес санкции в отношении России и других стран. Другая причина — сокращение населения трудоспособного возраста. «Это значит дополнительные издержки на здравоохранение, дополнительные издержки, связанные с тем, что у нас больше людей в нетрудоспособном возрасте, у них меньше возможность получения доходов, меньше возможность в тратах», — подчеркнул министр. Третий фактор — это снижение цен на сырьевые товары. «Что раньше происходило: страны, которые продавали сырьевые товары, являлись активными покупателями товаров стран с развитой экономикой. И происходил такой обмен, сырье на импорт. Это тоже являлось драйвером роста», — отметил Силуанов.

Он пояснил, что роста мирового ВВП от падения цен на сырье не произошло, так как сократилось потребление большой группы стран, жители которых ранее осуществляли свои расходы за счет экспорта сырья.

К названным Силуановым факторам еще три добавила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на тот же вопрос. По ее мнению, свой вклад в сдерживание мирового роста вносит низкий уровень производительности труда. «Мне кажется, одна из причин, может, не главная, — это эффекты от политики количественного смягчения, когда было много ликвидности мировой и поэтому капиталы шли и в те сферы, где была не очень высокая производительность труда, куда бы при прочих равных капиталы не пошли», — объяснила Набиуллина.

Еще одна причина, по мнению главы Банка России, заключается в том, что хоть технологии развиваются и бурно, но секторально. «Остается спрос на рабочую силу с высокой квалификацией, с очень низкой квалификацией. Вымывается и средний класс во многих странах, во многих секторах. Возникает проблема неравенства, популизма», — рассказала она. Поэтому создание условий инклюзивного роста (экономический рост, бенефициарами которого являются все группы населения. — РБК) является приоритетом для повышения темпов глобального роста, считает Набиуллина. Третий сдерживающий фактор — это бремя накопленных долгов во многих странах, так как выход из кризиса зачастую оплачивался ростом долгов. Пока проблемы этих долгов не будут урегулированы, это будет сдерживать экономический рост, заявила Набиуллина.