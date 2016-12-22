Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,90 56,40 EUR Нал. 63,91 63,32 USD Бирж. 56,68 +0,12 EUR Бирж. 63,60 -0,03 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1874,89 -1,34% РТС 1041,90 -1,08% Brent 50,85 -0,26% DJIA 21008,65 -0,10% Nasdaq 6198,52 -0,08% FTSE 7549,27 +0,39%
Силуанов и Набиуллина назвали шесть ограничений мировой экономики
Лента новостей
Премьер Сербии заявил об отказе страны от антироссийских санкций 14:29, Политика Путин допустил приход войск США при передаче Курильских островов Японии 14:25, Политика Дворкович назвал оптимальный для промышленности курс рубля 14:22, Экономика МИД заявил о случаях проникновения на «дачи» российской дипмиссии в США 14:21, Политика Суд арестовал еще одного фигуранта по делу полковника Захарченко 14:20, Общество Финальный шаг к 5G 14:18, Пресс-релизы Правозащитники сообщили о пытках в подвале Мосгорсуда 14:18, Общество В Москве из-за пожара в торговом центре эвакуировали 200 человек 14:14, Общество Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА 14:08, Спорт Состав группировки ВМФ в Средиземном море увеличился до 15 кораблей 14:08, Политика Силуанов и Набиуллина назвали шесть ограничений мировой экономики 14:03, Экономика «Наступает новая эра»: главные заявления первого дня ПМЭФ-2017 14:02, Экономика Itochu Corporation и Mitsui заинтересовались «Балтийским СПГ» 14:00, Бизнес Голикова рассказала о признании кабмином трети госпрограмм неэффективными 13:53, Экономика Глава Россотрудничества рассказала об обучении сирийцев в России 13:46, Общество Росавтодор допустил увеличение штрафа по системе «Платон» до 20 тыс. руб. 13:42, Экономика Песков объяснил отсутствие представителей AFP на встрече с Путиным 13:32, Политика «Манчестер Сити» заплатил за второго новичка межсезонья €40 млн 13:31, Спорт Глава АвтоВАЗа рассказал о переговорах с Uber по поставкам автомобилей 13:30, Бизнес ПМЭФ-2017: главные контракты 13:21, Экономика Роскомнадзор назвал обвинения МЧС в неинформировании об урагане огульными 13:19, Политика Путин отпразднует день рождения своего «личного повара» Пригожина 13:11, Политика Путин заявил о непричастности государства к хакерским атакам 13:10, Политика Сбербанк завершил размещение «народных» облигаций 13:06, Бизнес Путин заявил о хлещущей через край русофобии 13:04, Политика Роскомнадзор разошелся с Минкомсвязи в оценках закона о мессенджерах 13:01, Технологии и медиа МВД потребовало ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам полиции 13:00, Политика Костин рассказал о «торможении» продажи «дочки» ВТБ на Украине Нацбанком 12:57, Экономика
Силуанов и Набиуллина назвали шесть ограничений мировой экономики
ПМЭФ-2017, 14:03
0
Силуанов и Набиуллина назвали шесть ограничений мировой экономики
Министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ, посвященной проблемам глобальной экономики, предложили свое видение, чем ограничен мировой экономический рост
Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рост мировой экономики сдерживают такие факторы, как замораживание глобализации, старение населения и падение цен на сырьевые товары, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на сессии «Рост или стабильность: развилка мировой экономики» в первый день ПМЭФ-2017. Отвечая на вопрос ведущего, что сдерживает мировую экономику, он отметил, что меры, предпринимаемые странами для стимулирования экономического роста, не дают ожидаемого результата.

Среди причин, сдерживающих рост мировой экономики, министр указал «факты замораживания глобализации и [факты] протекционизма», к которым отнес санкции в отношении России и других стран. Другая причина — сокращение населения трудоспособного возраста. «Это значит дополнительные издержки на здравоохранение, дополнительные издержки, связанные с тем, что у нас больше людей в нетрудоспособном возрасте, у них меньше возможность получения доходов, меньше возможность в тратах», — подчеркнул министр. Третий фактор — это снижение цен на сырьевые товары. «Что раньше происходило: страны, которые продавали сырьевые товары, являлись активными покупателями товаров стран с развитой экономикой. И происходил такой обмен, сырье на импорт. Это тоже являлось драйвером роста», — отметил Силуанов.

Он пояснил, что роста мирового ВВП от падения цен на сырье не произошло, так как сократилось потребление большой группы стран, жители которых ранее осуществляли свои расходы за счет экспорта сырья.

К названным Силуановым факторам еще три добавила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на тот же вопрос. По ее мнению, свой вклад в сдерживание мирового роста вносит низкий уровень производительности труда. «Мне кажется, одна из причин, может, не главная, — это эффекты от политики количественного смягчения, когда было много ликвидности мировой и поэтому капиталы шли и в те сферы, где была не очень высокая производительность труда, куда бы при прочих равных капиталы не пошли», — объяснила Набиуллина.

Еще одна причина, по мнению главы Банка России, заключается в том, что хоть технологии развиваются и бурно, но секторально. «Остается спрос на рабочую силу с высокой квалификацией, с очень низкой квалификацией. Вымывается и средний класс во многих странах, во многих секторах. Возникает проблема неравенства, популизма», — рассказала она. Поэтому создание условий инклюзивного роста (экономический рост, бенефициарами которого являются все группы населения. — РБК) является приоритетом для повышения темпов глобального роста, считает Набиуллина. Третий сдерживающий фактор — это бремя накопленных долгов во многих странах, так как выход из кризиса зачастую оплачивался ростом долгов. Пока проблемы этих долгов не будут урегулированы, это будет сдерживать экономический рост, заявила Набиуллина.

Автор: Анна Могилевская
Теги: экономический рост , Антон Силуанов , мировая экономика , Эльвира Набиуллина
Главное
Путин заявил о хлещущей через край русофобии Политика
Материалы по теме
Силуанов заявил о важности качества распределения бюджета Экономика
Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ Экономика
Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку