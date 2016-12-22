Силуанов и Кудрин разошлись в необходимости бюджетных трат на реформы

Глава ЦСР Алексей Кудрин поспорил в рамках ПМЭФ с министром финансов Антоном Силуановым касательно увеличения бюджетных вложений в обучение новым навыкам

Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очередной раз заявил о необходимости вложений в человеческий капитал. «Если мы дополнительно не увеличим финансирование образования в стране, не обновим модуль образования, не станем учить новым навыкам, которые нужны в быстро меняющемся мире, — критическое мышление, проектное мышление, работа в команде, лидерство... Тех навыков, которые из умных ребят позволяют сделать инновационных предпринимателей. Без вот этих массовых навыков это [рост] не произойдет», — заявил Кудрин.

С главой ЦСР поспорил министр финансов Антон Силуанов: «Если мы говорим, что надо чуть-чуть добавить расходов в инфраструктуру, здравоохранение, образование, и все начнет расти и улучшится за счет сбалансированности бюджета, то это абсолютно неправильно. В конечном счете мы будем выступать на те грабли, которые мы уже проходили».

В СССР, заявил министр, наращивали расходы на безопасность, что привело к разбалансировке бюджета и развалу финансовой системы. Силуанов согласился с идеей Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал. «Но давайте подумаем, Алексей Леонидович говорил, что нужно учить новым навыкам. А что сейчас мешает учить новым навыкам? Давайте в рамках того объема средств и ресурсов, которые есть, учить новым навыкам», — отметил министр. Это не вопрос денег, а вопрос эффективности тех, кто учит и лечит людей, подчеркнул он.

Выступления Кудрина и Силуанова прошли в ходе утреннего пленарного заседания первого дня ПМЭФ-2017, посвященного обсуждению макроэкономики. Помимо них в работе заседания приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, а также глава Банка России Эльвира Набиуллина.