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Ткачев назвал сроки включения муки для собачьего корма в продэмбарго
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Ткачев назвал сроки включения муки для собачьего корма в продэмбарго
Война санкций, 18:03
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Ткачев назвал сроки включения муки для собачьего корма в продэмбарго
Как заявил в интервью РБК министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, в стране достаточно своих мощностей для производства мясокостной муки
Александр Ткачев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минсельхоз рассчитывает, что правительство до конца 2017 года примет решение о закрытии поставок в Россию мясокостной муки, которая используется для производства кормов для домашних питомцев.

«Надеюсь, что правительство поддержит предложение закрыть поставки мясокостной муки, потому что у нас достаточно своих мощностей», — сказал министр, добавив, что министерство не хочет «ущемлять своих производителей». Минсельхоз «очень серьезно» подходит к расширению списка продэмбарго и согласует свою позицию с бизнесом, заверил Ткачев. По его словам, министерство уже провело совещание с компаниями — производителями кормов для животных и нашел для них российских поставщиков. Окончательное решение о запрете мясокостной муки может быть принято до конца 2017 года, выразил надежду министр.

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Бизнес

Мясокостную муку получают из отходов мясного и рыбного производства, она входит в состав комбикормов и кормов для домашних животных, в том числе собак и кошек, а также используется в животноводстве.

Ранее производители кормов для домашних животных просили Минсельхоз тщательно взвесить решение о возможном запрете, писал «Коммерсантъ». В мае 2017 года Ассоциация производителей кормов для домашних животных (АПК), объединяющая Mars (бренды кормов Pedigree, Whiskas), Royal Canin, Nestle (Purina, Felix) и Aller Petfood, обратилась в Минсельхоз с просьбой дополнительно обсудить возможные ограничения из стран ЕС. Как подсчитала АПК, в настоящее время российские производители кормов обеспечивают около 70% российского рынка, а также экспортируют продукцию в страны дальнего зарубежья и СНГ. Ежегодный объем потребления ими мясокостной муки — 105 тыс. т, при этом более 50% приходится на импорт из стран, в отношении которых обсуждается запрет. Остановка поставок вынудит компании приостановить работу части площадок и сократить мощности некоторых предприятий на 75%. По подсчетам ассоциации, запрет поставит под угрозу около 30% рынка в денежном выражении.​

Как сообщалось ранее, Минсельхоз предложил правительству ограничить поставки мясокостной муки из стран, которые ввели санкции против России. Предполагается, что эта мера позволит увеличить собственное производство. Правда, производители кормов для домашних животных заявляли, что запрет в случае его введения приведет к проблемам в отрасли и сокращению производственных мощностей.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: Минсельхоз , животные , продэмбарго , мясокостная мука
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