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У созданной более века назад винодельни «Мысхако» сменился владелец
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У созданной более века назад винодельни «Мысхако» сменился владелец
Бизнес, 00:00
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У созданной более века назад винодельни «Мысхако» сменился владелец
У винодельческого предприятия «Мысхако» в Краснодарском крае, созданного почти 150 лет назад и обанкротившегося в 2014 году, новый владелец. Винодельня теперь принадлежит структурам группы «Краснодарзернопродукт»
Фото: Алексей Зотов / «Коммерсантъ»

​Винодельческое предприятие «Мысхако», созданное почти 150 лет назад и обанкротившееся в 2014 году, ​обрело нового владельца. Об этом РБК рассказали несколько источников на российском алкогольном рынке. По словам одного из собеседников РБК, владельцем завода, расположенного в селе Мысхако Краснодарского края, и виноградников предприятия, принадлежавших ЗАО «Агрофирма «Мысхако» (головная компания предприятия), стала компания, «не имеющая опыта в виноделии, но работающая в отрасли сельского хозяйства».

Как уточнили два других источника РБК, непрофильный инвестор — компания «Краснодарзернопродукт-Экспо», которая является управляющей компанией ГК «Краснодарзернопродукт», крупного оператора на рынке зерна. По собственным данным, группа занимает 4% международного рынка торговли зерном (в натуральном выражении). Предприятие производит зерновые и масличные культуры, а также занимается их хранением и переработкой. Консолидированная выручка ГК «Краснодарзернопродукт» в 2016 году составила более 30 млрд руб.

Информацию о новом собственнике «Мысхако» подтвердил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. «Новый собственник начинает уборку урожая и ожидает получения лицензии [на производство] в ближайшее время», — рассказал Попович.

В «Краснодарзернопродукте» к моменту публикации материала не ответили на запрос РБК.

От вина до банкротства ​ ​

«Мысхако» считается одним из старейших винодельческих предприятий России. История винзавода «Мысхако» в окрестностях Новороссийска началась в 1869 году — тогда здесь была посажена первая виноградная лоза. К каберне «Мысхако» был неравнодушен генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. В 1974 году на территории винзавода специально к его очередному приезду был построен дегустационный зал. С 2005 года «Мысхако» имела официальный статус поставщика Кремля. По состоянию на конец 2014 года агрофирме «Мысхако» принадлежало более 500 га виноградников, на которых культивировались различные классические сорта винограда, а также выведенный на предприятии сорт «каберне Мысхако».

В 2013 году собственники «Мысхако» столкнулись с финансовыми проблемами, которые повлекли за собой банкротство предприятия. Как рассказывали источники «Коммерсанта», причиной кризиса в компании стало желание руководства агрофирмы выйти на федеральный рынок. ​«Однако превращение локального бренда в федеральный — это совсем другие усилия и другие средства, у «Мысхако» это не получилось, одновременно возникли проблемы с возвратом кредитов», — рассказывали собеседники издания.

​Как ранее писал РБК, в августе 2013 года в компании было введено внешнее наблюдение, в декабре 2014 года — конкурсное управление. Крупнейшим кредитором предприятия была «дочка» Россельхозбанка — ООО «Торговый дом «Агроторг». Как рассказал РБК собеседник, знакомый с ситуацией на предприятии, «Мысхако» брала​ кредиты у Россельхозбанка на развитие производства. «Сначала на себя, затем — на аффилированные фирмы», — уточняет источник. В итоге из общей суммы долга предприятия в 1,8 млрд руб. более 1,5 млрд руб. — долг перед этим банком и его структурой. ​ В 2014 году прокуратура Новороссийска возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора агрофирмы Сергея Янова по признакам преднамеренного банкротства.

Согласно базе Единого реестра сведений о банкротстве, на торгах, которые прошли в начале 2017 года, владельцем имущества «Мысхако» стал Вячеслав Черкунов. Этот же человек, согласно базе СПАРК, является директором ООО «Агрофирма «Мысхако», созданного в июне 2014 года. Владельцем 90% акций компании указан Сергей Таран, еще 10% принадлежит ООО «ТДА «Тульский», головной компанией которого является ТД «Агроторг».

Задолженность ЗАО «Агрофирма «Мысхако» была передана на урегулирование ТД «Агроторг», подтвердили РБК в Россельхозбанке. Однако подробности по урегулированию задолженности сообщать отказались, сославшись на то, что данная информация является конфиденциальной.

Вячеслав Черкунов отказался комментировать РБК информацию о новом владельце «Мысхако».

Как пояснили источники РБК, бывший директор «Мысхако» несколько лет искал инвестора, который выкупил бы право требования долга у «Агроторга», пока не вышел на собственника «Краснодарзернопродукт-Экспо» Алексея Сидюкова. При этом сначала структуры холдинга взяли в аренду виноградники «Мысхако», а несколько месяцев назад закрыли сделку по переуступке права требования долга.

Бывший главный винодел ЗАО «Агрофирма «Мысхако» Роман Неборский подтвердил РБК эту информацию. По его словам, имущество «Мысхако» — винодельческий завод и часть виноградников (250 га) — было переоформлено на ООО «Агрофирма «Мысхако». Сейчас компания проходит процедуру лицензирования на производство вин, говорит Неборский.

Председатель Союза регулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов России Николай Пинчук, который, по информации собеседников РБК, станет директором новой компании, сообщил, что «новые собственники намерены расширять площадь виноградников за счет покупки земель». От дальнейших комментариев он отказался.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: вино , владельцы , «Мысхако»
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