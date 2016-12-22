Китайская компания купит 10% в крупнейшем золотодобытчике России

«Полюс» договорился о продаже 10% китайским инвесторам во главе с Fosun. Крупнейший золотодобытчик России гарантировал инвесторам щедрые дивиденды в 2017-2021 годах

Крупнейший производитель золота в России «Полюс» Саида Керимова (владеет 91,7%) договорился продать консорциуму китайских инвесторов во главе с Fosun Group 10% своих акций по цене в $70,6 за бумагу. Об этом сообщила компания на Лондонской бирже. Кроме того, китайский инвестор получит опцион на еще 5%, который он сможет реализовать до конца мая 2018 года. Но этот опцион предполагает премию к цене сделки, дополнительные акции инвестор сможет купить по цене в $77,66 за бумагу (всего за $488 млн).

Компания была оценена для первоначальной сделки в $9 млрд, для сделки с реализацией опциона — в $9,9 млрд. Завершение сделки по продаже 10% акций «Полюса» ожидается до конца 2017 года после получения правительственных разрешений. Консорциум китайских инвесторов уже получил предварительное одобрение у властей, говорится в сообщении. Кроме того, итоговая стоимость 10%-ной доли будет скорректирована на объем выплаченных дивидендов в период между подписанием договора о продаже и закрытием сделки.

Соглашение с Fosun также обязует «Полюс» платить высокие дивиденды. Теперь минимальный уровень дивидендных выплат «Полюсом» в 2017-2019 годах будет не менее $550 млн в год, а в 2020-2021 годах — не менее $650 млн. Они должны выплачиваться раз в полгода. После 2021 года компания сможет вновь следовать своей дивидендной политике, которая предполагает выплаты на уровне 30% EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA ниже 2,5х.

В последний раз «Полюс» платил дивиденды по итогам 2014 года — $184,5 млн. В конце 2014 года акционеры компании также получили спецдивиденды в размере $500 млн.

Кроме того, Fosun и «Полюс» договорились увеличить количество мест в совете директоров с 9 до 11 и включать в него 3 независимых неисполнительных директоров. Fosun получил право на 2 места в совете. Сейчас в совете директоров три независимых директора, дети Сулеймана Керимова — Саид и Гульнара Керимовы, генеральный директор «Полюса» Павел Грачев, старший вице-президент по операционной деятельности Владимир Полин, управляющий директор «Нафта Москвы» Анастасия Галочкина, старший вице-президент по финансам и стратегии Михаил Стискин.

У «Полюс» должен появится еще один инвестор в ближайшее время: на Петербургском международном экономическом форуме РФПИ может объявить о сделке с компанией, сообщал РБК.

«Мы будем инвестировать с крупным китайским фондом, объявим на ПМЭФ. Это очень крупная ресурсодобывающая российская компания», — говорил на днях журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, отказавшись назвать соинвестора и детали сделки. «Отдельно заходит РФПИ, отдельно — частная китайская группа», — добавил он.



О том, что «Полюс» ведет переговоры с Fosun, стало известно в ноябре 2016 года. Тогда «Коммерсантъ» писал, что китайские инвесторы хотят получить блокпакет «Полюса» примерно за $2 млрд. Близость сделки подтверждал в апреле первый вице-премьер Игорь Шувалов: «Насколько я знаю, Fosun и «Полюс» даже сегодня должны были подписать соответствующие документы», — говорил он журналистам после заседания российско-китайской межправкомиссии. Но в мае «Коммерсант» сообщил, что китайские инвесторы обсуждают покупку 10% «Полюса» исходя из оценки компании в $8,9 млрд и кол-опцион еще на 5% в течение года с момента подписания. Еще до 10% акций, по данным издания, «Полюс» планирует продать в рамках SPO, привлечь якорных инвесторов.