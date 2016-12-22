Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития

Юлия Высоцкая Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Продуктовая сеть «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой планирует открыть десять магазинов до конца 2018 года. Ранее предполагалось, что она сделает это еще в 2016 году. Компания развивает проект по франшизе и не рискует привлекать кредитные средства

Сеть лавок «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой будет насчитывать около десяти точек по итогам 2018 года, рассказала РБК менеджер по развитию проекта «Едим Дома Ритейл» Евгения Маркушина. Год назад гендиректор сети Евгений Петров говорил РБК о планах открыть 10-15 магазинов до конца 2016 года, и 30 — до конца 2017 года.

О том, что Высоцкая запустит сеть продуктовых магазинов, стало известно в мае 2016 года. Концепция проекта родилась из одноименной кулинарной передачи, которая выходит на НТВ. Кроме сети Юлия Высоцкая развивает одноименные магазины посуды, а также кулинарную студию и рестораны.

С тех пор планы были пересмотрены. Сейчас работают всего два магазина — в районе Царицыно и в ТРЦ «Пятая авеню» в Москве. В 2017 году планируется открыть еще два-три, а в течение 2018 года их количество достигнет десяти, рассказывает Маркушина. Из них только один магазин будет открыт за пределами столицы — в Санкт-Петербурге.

«Мы не можем позволить большую экспансию, судя по состоянию рынка, строить проект на кредитные деньги недальновидно», — поясняет Маркушина. Магазины «Едим дома» открываются по франшизе. Средние инвестиции партнеров составляют около 4-5 млн руб., включая взнос за саму франшизу (600 тыс. руб.), торговое оборудование, аренду и товарный запас. Площадь магазина составляет около 100 кв. м.

После запуска первых точек формат сети был пересмотрен. Изначально планировалось, что под вывеской «Едим дома» будут работать бакалейные лавки, но у покупателя был запрос на расширение ассортимента. В результате он был дополнен таким образом, чтобы, заходя в лавку, покупатель «мог купить все» — от хлеба и круп до мяса, овощей и фруктов, перечисляет Маркушина. Сейчас продукты в магазины поставляют около 150 поставщиков, в том числе небольшие производства и фермерские хозяйства.

Магазины в категории свежих продуктов и органической еды в среднем ценовом сегменте и выше развиваются достаточно быстро и становятся популярнее с каждым годом, рассказывает партнер EY Александр Горский. Поэтому замедление развития «Едим дома» связано не с только с рыночной ситуацией, сколько с внутренней стратегией компании, считает он.

По данным СПАРК, 25% ООО «Едим дома ритейл» принадлежат Юлии Высоцкой, 35% — ее супругу, режиссеру Андрею Кончаловскому, еще по 10% у генерального директора компании Евгения Степанова и у ООО «Продюсерский центр Андрея Кончаловского». Выручка сети в 2015 году составила 7 млн руб., чистая прибыль — 800 тыс. руб. Данные за 2016 год не опубликованы.