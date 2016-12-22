Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития 17:02 Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве 14:57 Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов 16:42 Кремль назвал неуместным поиск виновных в гибели людей от урагана 14:50 МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве 15:22 Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть 16:29 Песков отказался комментировать критику дочери в адрес Собянина 14:54 Навальный показал опровергающие слова пресс-службы Усманова документы 14:52 Трамп пристыдил снявшуюся с его «отрезанной головой» журналистку 15:25 Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию 15:25 Орловский губернатор объяснил свою фразу «Бог не фраер» 13:41 Bloomberg сообщил о потере Алекперовым $1 млрд с начала года 15:09 Синоптики ответили МЧС на заявление об отсутствии прогноза об урагане 12:08 Место Исинбаевой в РУСАДА ушло главе Ernst&Young в России 12:52
Лента новостей 17:25 МСК
Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы Политика, 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями Политика, 17:15 Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях Общество, 17:13 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития Бизнес, 17:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  17:00   USD НАЛ. Покупка 56,80 Продажа 56,87 EUR НАЛ. 63,70 63,82 В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека Общество, 16:54 Синоптики предупредили об усилении ветра в ночь на 1 июня Общество, 16:47 СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату Политика, 16:43 Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов Политика, 16:42 Во главе «Рубина» стал сын первого президента Татарстана Спорт, 16:41 Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть Бизнес, 16:29 Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe» Политика, 16:11 Бывший премьер Сербии Вучич стал президентом страны Политика, 16:09 Московский «Арарат» подпишет еще одного экс-игрока «Спартака» и сборной Спорт, 16:00 В Кремле рассказали о работе Путина на форуме в Петербурге Политика, 16:00 Неисправный Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил 23 рейса Общество, 15:56 Матвиенко назвала «неприемлемой» заморозку индексации пенсий Экономика, 15:54 «Арсенал» объявил о продлении контракта с Арсеном Венгером Спорт, 15:47 Адвокат Учителя объяснил Володину порядок рассмотрения запросов депутатов Общество, 15:32 Ветер в башнях: как устройство Москвы усиливает ущерб от урагана Ксения Мокрушина глава центра городских исследований бизнес-школы «Сколково» Мнение, 15:31 Путин приехал в духовный центр старообрядцев в Москве Общество, 15:30 Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию Политика, 15:25 Трамп пристыдил снявшуюся с его «отрезанной головой» журналистку Общество, 15:25 Бывший глава Удмуртии Соловьев признал свою вину во взяточничестве Политика, 15:23 Навальный отказался удалять фильм ФБК «Он вам не Димон» Политика, 15:22 МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве Общество, 15:22 Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за «группы смерти» Политика, 15:15 Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным Общество, 15:14
Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития
Материалы по теме Юлия Высоцкая запустила сеть бакалейных лавок «Едим дома» Сеть «Едим дома» открыла магазины посуды В Минэкономразвития назвали «Едим дома» Михалковых «рискованным проектом» Минсельхоз поддержит проект Михалкова и Кончаловского «Едим дома!»
17:02
Анастасия Демидова, Наталья Новопашина
Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития

Юлия Высоцкая

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС
Продуктовая сеть «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой планирует открыть десять магазинов до конца 2018 года. Ранее предполагалось, что она сделает это еще в 2016 году. Компания развивает проект по франшизе и не рискует привлекать кредитные средства

Сеть лавок «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой будет насчитывать около десяти точек по итогам 2018 года, рассказала РБК менеджер по развитию проекта «Едим Дома Ритейл» Евгения Маркушина. Год назад гендиректор сети Евгений Петров говорил РБК о планах открыть 10-15 магазинов до конца 2016 года, и 30 — до конца 2017 года.

О том, что Высоцкая запустит сеть продуктовых магазинов, стало известно в мае 2016 года. Концепция проекта родилась из одноименной кулинарной передачи, которая выходит на НТВ. Кроме сети Юлия Высоцкая развивает одноименные магазины посуды, а также кулинарную студию и рестораны.

С тех пор планы были пересмотрены. Сейчас работают всего два магазина — в районе Царицыно и в ТРЦ «Пятая авеню» в Москве. В 2017 году планируется открыть еще два-три, а в течение 2018 года их количество достигнет десяти, рассказывает Маркушина. Из них только один магазин будет открыт за пределами столицы — в Санкт-Петербурге.

«Мы не можем позволить большую экспансию, судя по состоянию рынка, строить проект на кредитные деньги недальновидно», — поясняет Маркушина. Магазины «Едим дома» открываются по франшизе. Средние инвестиции партнеров составляют около 4-5 млн руб., включая взнос за саму франшизу (600 тыс. руб.), торговое оборудование, аренду и товарный запас. Площадь магазина составляет около 100 кв. м.

После запуска первых точек формат сети был пересмотрен. Изначально планировалось, что под вывеской «Едим дома» будут работать бакалейные лавки, но у покупателя был запрос на расширение ассортимента. В результате он был дополнен таким образом, чтобы, заходя в лавку, покупатель «мог купить все» — от хлеба и круп до мяса, овощей и фруктов, перечисляет Маркушина. Сейчас продукты в магазины поставляют около 150 поставщиков, в том числе небольшие производства и фермерские хозяйства.
Магазины в категории свежих продуктов и органической еды в среднем ценовом сегменте и выше развиваются достаточно быстро и становятся популярнее с каждым годом, рассказывает партнер EY Александр Горский. Поэтому замедление развития «Едим дома» связано не с только с рыночной ситуацией, сколько с внутренней стратегией компании, считает он.

По данным СПАРК, 25% ООО «Едим дома ритейл» принадлежат Юлии Высоцкой, 35% — ее супругу, режиссеру Андрею Кончаловскому, еще по 10% у генерального директора компании Евгения Степанова и у ООО «Продюсерский центр Андрея Кончаловского». Выручка сети в 2015 году составила 7 млн руб., чистая прибыль — 800 тыс. руб. Данные за 2016 год не опубликованы. 

Теги
ретейлер, «Едим дома», Юлия Высоцкая
Другие материалы РБК
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Юрист объяснил разницу между авансом и задатком при покупке квартиры
В июле россияне получат новые квитанции за ЖКХ
15 архивных фотографий интерьеров из советских хрущевок
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку