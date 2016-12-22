Китайцы докупили 2,66% в забайкальском проекте «Норникеля»

Быстринский ГОК Фото: pitergor.ru

Консорциум китайских инвесторов Highland Fund в мае 2017 года довел долю в инвестпроекте «Норникеля» по разработке медного месторождения в Забайкальском крае до 13,33%. Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин и владелец группы ЕСН Григорий Березкин приобретут в 2017 году еще 36,67% в проекте

«Норильский никель», крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин (владеет 30,4%), еще в 2015 году договорился продать китайскому фонду Highland Fund 13,33% в Быстринском ГОКе за $100 млн. Летом 2016 года китайские инвесторы купили 10,67% в проекте за $80 млн, а 12 мая 2017 года увеличили свою долю до 13,33%, докупив 2,66% за около $20 млн, говорится в проспекте компании к размещению евробондов.

Китайский инвестор не реализовал преимущественное право выкупа 39,32% в проекте, срок которого истек в марте 2017 года. В январе этого же года «Норникель» договорился продать до 39,32% в Быстринском проекте структурам Потанина и владельцу группы ЕСН Григорию Березкину, которые создали фонд CIS Natural Resources Fund. Тогда предполагалось, что если Highland увеличит свою долю до 13,33%, то доля фонда Потанина и Березкина составит 36,67% при оценке всего проекта в $750 млн. Таким образом, «Норникель» может получить еще $275 млн от продажи доли фонду своего акционера и Березкина. Для завершения сделки необходимо получить все необходимые разрешения у регуляторов. Ожидается, что она будет закрыта в течение 2017 года, говорится в проспекте «Норникеля». Компания при этом останется владельцем более 50% в проекте, а также его оператором.

Представитель Winter Capital Advisors, инвестконсультанта CIS Natural Resources Fund, отказался комментировать, как распределены доли между акционерами фонда, но подтвердил намерение фонда приобрести долю в Быстринском ГОКе до конца этого года. Впереди еще получение разрешения на сделку в ФАС. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался.

«Норникель» планирует начать производство на Быстринском ГОКе, расположенном в 300 км от российско-китайской границы, в четвертом квартале 2017 года, а в 2018 году произвести 40 тыс. т меди, по данным проспекта компании. Проект требует еще $500 млн инвестиций. Всего вложения в него компания оценивала в $1,6 млрд. Вывести ГОК на проектную мощность (более 65 тыс. т меди, 2,9 млн т магнетитового концентрата и 252 тыс. унций золота в год) планируется в 2019–2020 годах.

«Запуск нового производства в непосредственной близости к ключевым клиентам «Норникеля» в Азии увеличит предложение компанией медной продукции», — отмечает «Норникель».

Потанин в декабре 2016 года упоминал о планах IPO Быстринского проекта на азиатских площадках. Запасы меди на Быстринском месторождении по категориям B, С1 и C2 составляют 2,1 млн т меди, золота — 7,6 млн унций, серебра — 34,1 млн унций.

Кроме того, бизнесмен не исключил, что горно-обогатительный комбинат может получать сырье с Баимского месторождения меди, золота и молибдена на Чукотке, принадлежащего Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.