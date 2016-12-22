Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Бизнес
Китайцы докупили 2,66% в забайкальском проекте «Норникеля» 15:02 Bloomberg сообщил о потере Алекперовым $1 млрд с начала года 15:09 Навальный показал опровергающие слова пресс-службы Усманова документы 14:52 Суд признал банкротом компанию Сергея Полонского 14:11 «Газпром» сообщил об аресте принадлежащих компании акций на Украине 11:50 Экс-акционера «ВКонтакте» допросили по делу о коррупции в МВД Израиля 11:43 Сирия поставит овощи и фрукты в «Магнит» 02:39 Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру 00:00 Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату Вчера, 21:31 Саудовский фонд вложится в строительство на территории аэродрома Тушино Вчера, 20:00 Угольная реформа на Украине сделает безработными десятки тысяч человек Вчера, 19:22 Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco Вчера, 17:56 Производители табака призвали Титова не вводить Путина в заблуждение Вчера, 17:11 Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной Вчера, 15:37 AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года Вчера, 15:16 «Аэрофлот» подал второй иск к производителю Superjet на 2,1 млрд руб. Вчера, 15:10 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5% Вчера, 14:06 Поставщику наггетсов для «Макдоналдса» запретили экспортные поставки Вчера, 13:44 Россияне предпочли контроль за качеством низким ценам на продукты Вчера, 12:54 СМИ сообщили о покупке сыном Алекперова связанной с ЛУКОЙЛом компании Вчера, 10:22 Гендиректор «Роснефтегаза» учредил в Башкирии благотворительный фонд Вчера, 09:59
Лента новостей 15:54 МСК
Ветер в башнях: как устройство Москвы усиливает ущерб от урагана Ксения Мокрушина глава центра городских исследований бизнес-школы «Сколково» Мнение, 15:31 Путин приехал в духовный центр старообрядцев в Москве Общество, 15:30 Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию Политика, 15:25 Трамп пристыдил снявшуюся с его «отрезанной головой» журналистку Общество, 15:25 Бывший глава Удмуртии Соловьев признал свою вину во взяточничестве Политика, 15:23 Навальный отказался удалять фильм ФБК «Он вам не Димон» Политика, 15:22 МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве Общество, 15:22 Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за «группы смерти» Политика, 15:15 Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным Общество, 15:14 Bloomberg сообщил о потере Алекперовым $1 млрд с начала года Бизнес, 15:09 В Кремле объяснили сложные отношения с США «русофобскими припадками» Политика, 15:02 Китайцы докупили 2,66% в забайкальском проекте «Норникеля» Бизнес, 15:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,83 Продажа 56,85 EUR НАЛ. 63,65 63,74 Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве Общество, 14:57 Песков отказался комментировать критику дочери в адрес Собянина Общество, 14:54 Навальный показал опровергающие слова пресс-службы Усманова документы Бизнес, 14:52 Кремль назвал неуместным поиск виновных в гибели людей от урагана Политика, 14:50 В Кремле прокомментировали выход нового сезона «Карточного домика» Политика, 14:49 Экстремальная наука: как превратить экспедиции в прибыльный бизнес Свое дело, 14:44 В Крыму провайдер заблокировал «Яндекс» и «ВКонтакте» по указу Порошенко Политика, 14:39 В России арестовали 16 тыс. бутылок черногорского вина из-за пестицидов Экономика, 14:22 В ливерпульской квартире Леннона обнаружили тела женщины и двоих детей Общество, 14:21 В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе с дождем в Подмосковье Общество, 14:16 СМИ сообщили о взятии ИГ ответственности за взрыв в Кабуле Политика, 14:15 Суд признал банкротом компанию Сергея Полонского Бизнес, 14:11 Росгвардия подтвердила увольнение сотрудников из-за атаки на ФСБ Общество, 14:10 Медведев сообщил о несоответствии 300 детских лагерей санитарным нормам Общество, 14:08 «ПСЖ» заплатит за лучшего бомбардира чемпионата Германии €70 млн Спорт, 14:01
Китайцы докупили 2,66% в забайкальском проекте «Норникеля»
Материалы по теме «Норникель» утратил мировое первенство по рентабельности в своей отрасли «Норникель» заплатит «Ростеху» более $1 млрд за поставки меди
15:02
Светлана Бурмистрова
Китайцы докупили 2,66% в забайкальском проекте «Норникеля»

Быстринский ГОК

Фото: pitergor.ru
Консорциум китайских инвесторов Highland Fund в мае 2017 года довел долю в инвестпроекте «Норникеля» по разработке медного месторождения в Забайкальском крае до 13,33%. Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин и владелец группы ЕСН Григорий Березкин приобретут в 2017 году еще 36,67% в проекте

«Норильский никель», крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин (владеет 30,4%), еще в 2015 году договорился продать китайскому фонду Highland Fund 13,33% в Быстринском ГОКе за $100 млн. Летом 2016 года китайские инвесторы купили 10,67% в проекте за $80 млн, а 12 мая 2017 года увеличили свою долю до 13,33%, докупив 2,66% за около $20 млн, говорится в проспекте компании к размещению евробондов.

Китайский инвестор не реализовал преимущественное право выкупа 39,32% в проекте, срок которого истек в марте 2017 года. В январе этого же года «Норникель» договорился продать до 39,32% в Быстринском проекте структурам Потанина и владельцу группы ЕСН Григорию Березкину, которые создали фонд CIS Natural Resources Fund. Тогда предполагалось, что если Highland увеличит свою долю до 13,33%, то доля фонда Потанина и Березкина составит 36,67% при оценке всего проекта в $750 млн. Таким образом, «Норникель» может получить еще $275 млн от продажи доли фонду своего акционера и Березкина. Для завершения сделки необходимо получить все необходимые разрешения у регуляторов. Ожидается, что она будет закрыта в течение 2017 года, говорится в проспекте «Норникеля». Компания при этом останется владельцем более 50% в проекте, а также его оператором.

Представитель Winter Capital Advisors, инвестконсультанта CIS Natural Resources Fund, отказался комментировать, как распределены доли между акционерами фонда, но подтвердил намерение фонда приобрести долю в Быстринском ГОКе до конца этого года. Впереди еще получение разрешения на сделку в ФАС. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался.

«Норникель» планирует начать производство на Быстринском ГОКе, расположенном в 300 км от российско-китайской границы, в четвертом квартале 2017 года, а в 2018 году произвести 40 тыс. т меди, по данным проспекта компании. Проект требует еще $500 млн инвестиций. Всего вложения в него компания оценивала в $1,6 млрд. Вывести ГОК на проектную мощность (более 65 тыс. т меди, 2,9 млн т магнетитового концентрата и 252 тыс. унций золота в год) планируется в 2019–2020 годах.

«Запуск нового производства в непосредственной близости к ключевым клиентам «Норникеля» в Азии увеличит предложение компанией медной продукции», — отмечает «Норникель».

Потанин в декабре 2016 года упоминал о планах IPO Быстринского проекта на азиатских площадках. Запасы меди на Быстринском месторождении по категориям B, С1 и C2 составляют 2,1 млн т меди, золота — 7,6 млн унций, серебра — 34,1 млн унций.

Кроме того, бизнесмен не исключил, что горно-обогатительный комбинат может получать сырье с Баимского месторождения меди, золота и молибдена на Чукотке, принадлежащего Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.  

Теги
«Норникель»
Другие материалы РБК
Лимузин Трампа не смог въехать в ворота королевской резиденции
Яхта российского олигарха отличилась на вечеринке в Каннах
Верховный суд разъяснил, как унаследовать неоформленную дачу
Бывший тренер ЦСКА и сборной России получит разрешение на работу в Англии
В июле россияне получат новые квитанции за ЖКХ
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку