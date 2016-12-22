Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть

Фото: Ginza Project

Сеть продуктовых магазинов All Foods, входящая в ресторанный холдинг Ginza Project, в течение трех лет увеличится на порядок. В кризис россияне готовы скорее экономить на походах в рестораны, чем на покупках еды

Больше лавок

Ресторанный холдинг Ginza Project откроет 30 продуктовых магазинов All Foods в ближайшие три года в российских городах-миллионниках, рассказал РБК основатель и старший партнер холдинга Дмитрий Сергеев. Инвестиции в один магазин составляют около 25 млн руб., в некоторых будут участвовать сторонние инвесторы, отметил он. Таким образом, всего на открытие сети будет потрачено 750 млн руб.

В холдинг Ginza Project, который создали петербургские предприниматели Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин в 2003 году, сейчас входят 150 ресторанов в России, США и Великобритании. Первый гастрономический магазин All Foods появился в 2015 году. Сейчас в Москве работает четыре такие лавки.

В течение лета Ginza Project откроет еще два магазина в Москве и один в Санкт-Петербурге, рассказал Сергеев, а до середины 2018 года — три магазина в Екатеринбурге.

Магазины All Foods занимают небольшие площади — от 50 до 100 кв. м. В ассортименте — овощи, фрукты, свежая выпечка и молочная продукция, в том числе от фермерских хозяйств. Там, где позволяют площади, будет представлена собственная кулинария, добавил представитель Ginza Project. Средний чек в All Foods составляет около 800–1000 руб. Для сравнения, в близких по формату AB Daily, которую развивает «Азбука вкуса», средний чек составляет 500 руб., сказал представитель ретейлера Андрей Голубков.

All Foods — не единственный розничный проект Ginza Project. С весны 2015 года холдинг также управляет Даниловским рынком в Москве, в реновацию которого вложил 910 млн руб. В середине мая 2017 года генеральный директор Ginza Project Алексей Волков заявил РБК, что компания будет развивать похожую концепцию в торговых центрах. Первый подобный проект должен открыться осенью в ТЦ «Пятая авеню».

Здоровый интерес

Хорошие рестораны в поиске продуктов все чаще увеличивают прямые связи с поставщиками, которые можно использовать также и для открытия собственных магазинов, рассказывает партнер EY Александр Горский. Однако ретейл — это сложный рынок со своими особенностями, предупреждает он. Чтобы диверсификация была успешной, ресторатору необходимо справиться с операционными вызовами, характерными для ретейла.

Несмотря на падение покупательной способности, магазины свежей фермерской и органической еды в ценовом сегменте выше среднего находят своего потребителя, считает партнер Deloitte Егор Метелкин. Это объясняется интересом молодых людей к здоровой еде и развитием локальных производителей, которое началось после введения санкций, поясняет эксперт. По его словам, целевая аудитория All Foods готова переплачивать за сам процесс покупки, предпочитая обычным рынкам гастролавки с европейскими интерьерами.

Достоинство специализированных магазинов (винотек, мясных, рыбных или молочных лавок) заключается в широком ассортименте эксклюзивных продуктов, тогда как круг поставщиков для супермаркетов, как правило, ограничен крупными корпорациями, рассуждает руководитель направления стрит-ретейл компании «Магазин магазинов» Марина Маркова. Кроме того, в специализированных магазинах — высокий уровень обслуживания: клиент может получить консультацию у продавца, а порой даже попробовать продукт, добавляет она. По данным «Магазина магазинов», сейчас на такого рода розничный формат приходится около 60% среди всех запросов продуктового профиля на аренду помещений в Москве.

Инвесторы в недвижимость всё чаще ищут помещения, арендаторами которых являются продуктовые магазины — количество таких запросов за год (с весны 2016-го по весну 2017-го) увеличилось на 25–30%, подсчитало ранее Khight Frank. С точки зрения инвесторов, продуктовый стрит-ретейл считается самым стабильным бизнесом, в отличие от тех же ресторанов и кафе, сделали вывод аналитики агентства.

Согласно опросу UBS Evidence Lab, проведенному в начале 2017 года, россияне не готовы значительно сокращать свои траты на продукты, даже если их финансовое положение продолжит ухудшаться. Расходы на еду в этом случае снизятся только на 5%, тогда как на развлечения и походы в рестораны и кафе — на 80%.