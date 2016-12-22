Минфин подготовил законопроект о переводе портовых тарифов на рубли

Портовые тарифы в России могут быть только в рублях, следует из законопроекта Минфина. Однако устанавливать их можно в привязке к курсу иностранной валюты. Аналитики позитивно оценивают такой шаг

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Министерство финансов разработало законопроект, согласно которому российские портовые операторы будут обязаны устанавливать тарифы на перевалку грузов только в рублях, а не в условных единицах или иностранной валюте. Это следует из документов, размещенных министерством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Разговор о переводе портовых тарифов идет уже не один год. В октябре 2015 года президент России Владимир Путин возмутился, что ставки в портах устанавливаются в иностранной валюте, и попросил разобраться с этим.

После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку тарифов в портах и выдала предписания об их переводе в рубли.

Однако, например, крупнейшая российская стивидорная группа Новороссийский морской торговый порт (НМТП) успешно обжаловала решение ФАС в суде. В итоге группа тарифы в рубли не перевела.

Дело в том, что в Гражданском кодексе сейчас отсутствуют нормы, позволяющие устанавливать обязательность применения на территории России цен, тарифов, ставок сборов и иных платежей в рублях, что вызывает трудности и неоднозначное толкование в правоприменительной практике.

16 мая Владимир Путин на заседании в Калининграде вновь поднял этот вопрос и поручил с 2018 года перевести тарифы в портах в рубли, «но с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов». «Надо голову включить и посмотреть, чтобы не было убытков ни у кого», — пояснил президент.

Нынешний законопроект Минфина вносит в Гражданский кодекс новую статью 317.2 части первой, в соответствии с которой денежные требования (цены, тарифы, ставки сборов, иные платежи) «должны быть выражены в рублях». Таким образом, будет устранена правовая коллизия между поручением главы государства и Гражданским кодексом.

При этом министерство вносит в статью оговорки, согласно которым «предусматривается возможность оплаты денежного требования в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах». В таком случае сумма в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты.

Аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин отмечает, что такой вариант перевода тарифов никак не отразится на доходах портов и их рентабельности. С ним соглашается и аналитик банка «Уралсиб» Денис Ворчик. По его словам, при таком варианте возможно небольшое усложнение процедуры оплаты, но в таком режиме проводятся расчеты во многих отраслях, где товары привязаны к мировым ценам.