Состояние семьи Ротенбергов выросло в полтора раза по версии Forbes

В рейтинге богатейших бизнес-династий России Ротенберги снова заняли вторую строчку, но их состояние издание теперь оценило в $4,2 млрд против 2,8 млрд. Упрочили свои позиции Шаймиевы и Магомедовы. Шамаловы уступили пять строчек

Аркадий и Борис (справа) Ротенберги (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Первая тройка в обновленном рейтинге богатейших семейных кланов России по версии Forbes по составу не претерпела изменений: на первом месте — контролирующая группу «Сафмар» семья Гуцериевых, на втором — Ротенберги, на третьем — владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Но если в 2016 году издание оценило состояние клана Ротенбергов в $2,8 млрд, то в 2017-м оно увеличилось в полтора раза, до $4,2 млрд. Состояние Аркадия Ротенберга выросло с $1,3 млрд до 2,5 млрд, Игоря Ротенберга — с $410 млн до 700 млн.

За тот же год состояние клана Гуцериевых увеличилось с $9,8 млрд до 9,91 млрд, Ананьевых — с $2,5 млрд до 2,7 млрд.

Forbes отмечает, что Борис Ротенберг избежал включения в санкционный список ЕС, так как является гражданином Финляндии. «Своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста», — говорится в рейтинге. Ротенберги перестали быть самым богатым кланом по версии издания в 2015 году, это произошло после того, как США ввели против России санкции. В 2014 году, когда был составлен первый подобный рейтинг издания, состояние Ротенбергов оценивалось в $5,55 млрд.

В клане Гуцериевых появились два новых партнера, отмечает издание. Это Саид Гуцериев, гендиректор нефтяной компании «Фортеинвест» и сын Михаила Гуцериева, и Билан Ужахов, вице-президент «М.Видео» и племянник главы клана. Состояние Саида Forbes оценил в $770 млн, Ужахова — в $40 млн.

За прошедший период общее состояние Алексея и Дмитрия Ананьевых выросло до $1,35 млрд, на $100 млн у каждого.

Клан Шаймиевых поднялся с пятой строчки на четвертую, где годом ранее располагались Шамаловы, — состояние семьи издание оценило в $2,215 млрд против 1,7 млрд годом ранее. В состав клана Forbes включил сына Айрата Шаймиева Тимура с состоянием в $15 млн. «Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы, поделились с сыном Айрата, 28-летним Тимуром, долей (30%) в небольшой нефтяной компании МНКТ, которую тот возглавлял с 2013 года», — отмечает издание.

Шамаловы в рейтинге опустились с четвертого места на девятое — суммарное состояние давнего друга Владимира Путина и члена кооператива «Озеро» Николая Шамалова (акционер банка «Россия») и его сына Кирилла (акционер «Сибура», самый молодой миллиардер в России) сократилось почти в два раза, с $2,4 млрд до 1,32 млрд. В апреле компания «Траст» Леонида Михельсона купила 17% «Сибура», его общая доля возросла до 48,5%, а доля Кирилла Шамалова сократилась с 20,9 до 3,9%.

Клан Магомедовых, наоборот, упрочил свои позиции и поднялся с девятой строчки на пятую. Состояние владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда издание оценило в этом году в $1,75 млрд против 1,15 млрд годом ранее. На две строчки улучшила свой рейтинг и семья члена управления УК Kafijat Мегдета Рахимкулова, чье состояние за год выросло на $400 млн, до $1,6 млрд.

Братья Николай и Сергей Саркисовы, основные владельцы страховой компании «РЕСО-Гарантия», опустились с шестой на восьмую строчку, но, по данным Forbes, их состояние за год не изменилось — $1,4 млрд.

На десятой строчке расположилась семья покойного основателя группы «Кокс» Бориса Зубицкого, которая не вошла в прошлогодний топ-10. Состояние Галины, Евгения и Андрея Зубицких издание оценило в $950 млн. «В сентябре 2016 года Борис Зубицкий вышел из капитала компании, разделив свою долю между Евгением (13,39%, его доля выросла до 45,4%) и супругой Галиной (13,39%). Этому добровольному шагу предшествовал иск Галины, которая требовала раздела совместно нажитого имущества», — указывает Forbes.

Совокупно за год состояние десяти богатейших семей России выросло на $2 млрд, до $27 млрд.

Накануне, 29 августа, Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России, лидерство в котором удержала Елена Батурина.