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«Массандра» оценила ущерб для виноградников от стихии в Крыму
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«Массандра» оценила ущерб для виноградников от стихии в Крыму
Бизнес, 09:55
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«Массандра» оценила ущерб для виноградников от стихии в Крыму
Винодельческая компания «Массандра» подсчитала общий ущерб от стихийных бедствий, нанесенный виноградникам 18 и 19 августа. Тогда сель и град уничтожили и повредили десятки гектаров, «Массандра» оценила убыток в 38 млн руб.
Фото: fgup.massandra / Facebook

Ущерб от экстремальных погодных явлений 18 августа, которые привели к повреждению более 400 га виноградников, составил 38 млн руб., сообщила РБК пресс-служба ФГУП «Массандра».

Как уточнили на предприятии, в результате стихийного бедствия были повреждены виноградники в двух филиалах​ — «Судак» и «Морское», расположенные в районе курорта Судак. «В филиале «Судак» пострадали больше 160 га. Сель повредил 42 га, включая 15, которые были полностью смыты. Еще 120 га пострадали от града. В итоге недобор урожая по этому филиалу прогнозируем в количестве 305 т», — уточнили в компании. Убыток в «Судаке» в «Массандре» оценили в 35 млн руб., в «Морском» — в 3 млн руб. ​

Фото: fgup.massandra / Facebook

Во втором филиале — «Морское» — град повредил 250 га виноградников, при этом значительные повреждения отмечены на 93 га, а общий недобор продукции составит, по предварительным оценкам, 35 т. ​«Мы еще на прошлой неделе сдали все подтверждающие документы в комиссию по чрезвычайным ситуациям», — рассказала гендиректор «Массандры» Янина Павленко, добавив, что предприятие надеется получить возмещение за убытки.

Сильные ливни и грозы в Крыму 18 августа и в ночь на 19 августа привели к сходу селевых потоков в нескольких районах и осадкам в виде града. «Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены: колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны», — сообщили тогда на предприятии. Под сель попали участки, на которых выращивали сорта «Шардоне», «Кокур», «Чауш магарачский» и «Мускат янтарный». Сель повредил также площадку, где хранилась техника предприятия.

Общая площадь виноградников «Массандры» составляет порядка 4 тыс. га. В 2014 году предприятие перешло в ведомство управления делами президента. Коллекция вин «Массандры» насчитывает около 1 млн бутылок.

Автор: Владислав Гордеев.
При участии: Наталья Новопашина.
Теги: ущерб , «Массандра» , град
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