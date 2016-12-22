«Росатом» проверит репутацию партнеров по строительству АЭС в Турции

Корпорация «Росатом» проверит будущих турецких партнеров по атомной электростанции Akkuyu. Помимо финансового, юридического и налогового анализа консультанту предстоит также оценить репутационные риски на базе публикаций в СМИ

Место строительства атомной электростанции Akkuyu (Фото: akkunpp.com)

Структура госкорпорации «Росатом» — «Русатом Энерго Интернешнл» — опубликовала на своем сайте запрос предложений на проведение due diligence будущих турецких партнеров по строительству атомной электростанции Akkuyu.

Гендиректор «Русатом Энерго Интернешнл» Анастасия Зотеева в июне подписала с тремя частными турецкими компаниями Cengiz, Kolin и​ Kalyon договор о ключевых условиях об их участии в капитале проекта по строительству атомной электростанции Akkuyu в Турции. Это первая сделка «Росатома» по привлечению крупного частного иностранного инвестора за рубежом. Сумму взноса турецкого консорциума «Росатом» не раскрывает до подписания соглашения акционеров, известно лишь, что он приобретет 49% в проекте. Общий объем российских инвестиций в проект составит $22 млрд, говорил в мае президент Владимир Путин. Проект включает четыре энергоблока с российскими реакторами, мощность каждого составит 1200 МВт.

Госкорпорация планирует до конца 2017 года подписать инвестиционное соглашение и закрыть сделку по продаже консорциуму турецких компаний 49% в проекте Akkuyu, сказал в июне журналистам первый замглавы госкорпорации Кирилл Комаров. Представитель «Русатом Энерго Интернешнл» подтвердил РБК, что сроки остаются прежними: «Подписание инвестиционного соглашения с турецкими инвесторами по вхождению в капитал проекта Akkuyu ожидается до конца 2017 года». По его словам, экспертная оценка (due diligence) партнеров сделки, которая является стандартной международной практикой, может занимать от трех недель до трех-четырех месяцев.

Согласно материалам закупки, «Росатом» выберет консультанта 28 сентября, сумма контракта составит 20,9 млн руб. Приоритет отдается российским компаниям в соответствии с постановлением правительства от 16 сентября 2016 года о приоритете товаров и услуг российского происхождения, говорится в материалах. Для международных сделок целесообразнее привлекать консультанта из большой четверки PwC, Deloitte, Ernst & Young и KPMG, которые имеют офисы по всему миру и обладают знанием местных особенностей учета и налогообложения, замечает управляющий директор компании Advance Capital Карен Дашьян.

Консультанту предстоит провести юридическую, финансовую (за три последних года) и налоговую проверку компаний, входящих в консорциум, «для целей возможного совместного инвестирования и владения в рамках строительства АЭС Akkuyu в Турции», отмечает «Росатом». Помимо оценки «всех возможных рисков и проблемных моментов, которые могут оказать негативное влияние на денежные потоки консорциума», консультанту также необходимо предоставить заказчику репутационный анализ на основе мониторинга негативных упоминаний в турецких, европейских и американских СМИ (Bloomberg, Financial Times, Reuters, Zaman, Milliyet, Sabah, Hurriyet, Anadolu) о деятельности компаний и их руководителей и владельцев. Кроме того, консультант должен провести анализ политики вознаграждений в компаниях, в том числе на соответствие ее принятым мировым практикам, а также имеющиеся риски.

В обычной практике due diligence анализа СМИ не проводят, напоминает Дашьян. «Нет специализированных консультантов, которые бы анализировали репутационные риски на базе публикаций в СМИ», — сказал он.

«Русатом Энерго Интернешнл» специализируется на управлении зарубежными проектами по сооружению и эксплуатации атомных электростанций на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний. Сейчас компания занимается развитием двух проектов: Akkuyu и АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.