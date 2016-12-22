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AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года
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15:16
Алексей Пастушин
AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года

Чистая прибыль девелоперской компании AFI Development, принадлежащей израильскому предпринимателю Льву Леваеву, за первый квартал 2017 года составила $1 млн, говорится в отчете компании (есть у РБК). Годом ранее компания получила за тот же период убыток на $31,9 млн. Последний раз прибыль компании была зафиксирована по итогам третьего квартала 2015 года.

В январе-марте 2017 года выручка AFI Development увеличилась на 74%, по сравнению с тем же периодом 2016 года, достигнув $47,5 млн. Больше всего компания заработала от продажи жилой недвижимости – $21,9 млн, выручка от сдачи в аренду торгового центра «Афимолл Сити» составила $19,5 млн, гостиничный бизнес принес только $6 млн, говорится в материалах компании.

Валовая стоимость портфеля профильных активов увеличилась до $1,48 млрд против $1,44 млрд на конец 2016-го. В компании указывают, что это произошло в первую очередь за счет покупки 50% гостиничного комплекса «Плаза Спа Кисловодск».

На протяжении последних полутора лет финансовые результаты AFI Development были отрицательными. Последний раз компания фиксировала чистую прибыль по итогам III квартала 2015 года. Тогда она составила $12,5 млн. Однако по итогам всего 2015 года чистый убыток AFI достиг $466,7 млн, сократившись в 10 раз в 2016 году – до $47,9 млн.

Тяжелое финансовое состояние AFI Development в середине прошлого года чуть не привело к потере контроля над ТРЦ «Афимолл Сити» (282,1 тыс. кв. м), а также двух зданий на Озерковской набережной: бизнес-центра «Аквамарин III» (61,7 тыс. кв. м) и 4-звездочного отеля «Аквамарин». Активы могли уйти в счет погашения долга в $600 млн перед банком ВТБ. Однако осенью сторонам удалось договориться о реструктуризации.

Ставка на жилье

На фоне падения спроса на коммерческую недвижимость AFI Development приняла решение сконцентрироваться на новых жилых проектах, писал в июле 2015 года РБК. В то же время развитие новых девелоперских проектов в сфере офисной и торговой недвижимости было заморожено. В частности, речь шла о проектах трех офисных комплексов площадью 170 тыс. кв. м под общим названием «Тверская застава» в районе площади Белорусского вокзала и проекте оптового торгового комплекса Expolon площадью 112 тыс. кв. м на Косинской улице.

Позднее пресс-служба AFI Development опровергла информацию о заморозке строительства коммерческой недвижимости. В AFI заявили, что, обладая сбалансированным портфелем проектов, компания в ближайшие годы планирует строить не только жилье, но, «сообразуясь с рыночной ситуацией, может объявить о начале строительства объектов коммерческой недвижимости».

Компания AFI Development основана в 2001 году и является дочерней структурой международного холдинга Africa Israel Investments Ltd. Портфель компании включает уже построенные проекты жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости площадью более 600 тыс. кв. м. Еще более 1,3 млн кв. м находятся в разработке. Помимо проекта ЖК «Одинбург» в Одинцове, компания сейчас строит три ЖК: на Павелецкой набережной, Большой Почтовой улице в центре Москвы, а также в районе станции метро «Ботанический сад» на северо-востоке столицы. 

Теги
прибыль, финансовая отчетность, AFI Development, новостройки
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