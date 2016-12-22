BMW решила расторгнуть договор с автодилерской группой «Независимость»

Российский импортер BMW объявил о расторжении дилерского договора с автодилерской группой «Независимость». Ее представитель утверждает, что продажи этой марки были убыточными

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BMW Group с 1 октября расторгает дилерский договор с группой «Независимость» в связи с нарушением его условий, говорится в сообщении компании.

В ответ на заявление BMW представитель «Независимости» сообщил РБК, что группа рассматривает возможность расторжения контракта с концерном в связи «с постоянной убыточностью продажи автомобилей данной марки и отсутствием перспектив».

У «Независимости» два дилерских центра BMW в Москве. Как ранее сообщали представители автоконцерна, дилер перестал выдавать машины покупателям в середине сентября, тем самым нарушив условия договора о выкупе автомобилей. Импортер провел проверку, по результатам которой решил прекратить сотрудничество с этой компанией.

Сейчас BMW Group самостоятельно выдает автомобили клиентам «Независимости», взяв финансовые риски на себя. Как следует из сообщения импортера, 14 машин уже переданы клиентам. Продолжается верификация платежей, и по мере подтверждения оплаты автомобили будут выдаваться покупателям.

Накануне один из крупнейших кредиторов «Независимости» ​Газпромбанк разместил 11 уведомлений о намерении обратиться в суд «в связи с наличием признаков банкротства» в отношении компаний этой группы в Москве, Екатеринбурге и Уфе. Представитель «Независимости» объяснил это «обычной технической процедурой». По его словам, сейчас ведутся переговоры с банком об урегулировании задолженности.

​Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, конкуренты начали занимать бывшие дилерские центры «Независимости». Так, центр «Белая дача», продававший BMW, может занять компания «Авилон». ​

В дилерский портфель группы «Независимость» входят Audi, VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Ford, Peugeot, Mitsubishi.