Власти отберут у Сахалина почти четверть доходов

Правительство предлагает внести поправки в Бюджетный кодекс, предполагающие с 1 января 2018 года перераспределение в пользу федерального бюджета доходов от налога на прибыль участников нефтегазового соглашения о разделе продукции (СРП) «Сахалин-2», сообщил РБК источник, близкий к губернатору Сахалинской области. Текст поправок подготовлен, но еще не внесен в Думу, говорит он. О том, что такие изменения готовятся, говорится и в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, которая есть у РБК.
В случае принятия поправок потери сахалинского бюджета составят 51,3 млрд руб. за три года, в том числе 25 млрд руб. в 2018 году, следует из пояснительной записки. 25 млрд руб. — это 23% собственных доходов Сахалинской области, прогнозируемых на этот год. Официальный представитель Сахалинской области от комментариев отказался.
Сейчас в казну региона, губернатором которого является Олег Кожемяко, поступает 75% налогов на прибыль «Сахалина-2» — проекта по добыче углеводородов и сжижению газа на шельфе Сахалина с участием «Газпрома», Shell и японских компаний. А после корректировок будет поступать на две трети меньше — 25% вместо 75%, уточняет собеседник РБК и говорится в пояснительной записке к бюджету.
Перераспределяемый доход в 2018 году составит 25,3 млрд руб., в 2019 и 2020 годах — соответственно 13,3 млрд и 12,7 млрд руб., отмечается в документе. Эти деньги будут перенаправляться «на развитие Дальневосточного федерального округа».
Проект «Сахалин-2» разрабатывает компания Sakhalin Energy, акционерами которой являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%). Проект ведет добычу нефти и газа на двух месторождениях — Пильтун-Астохском (нефтяное месторождение с попутным газом) и Лунском (газовое месторождение с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой). Также в его рамках построен СПГ-завод, который по итогам 2016 года произвел 10,9 млн т СПГ. Государство получает доход с проекта в виде налога на прибыль и роялти прибыльной продукцией (выплачивается газом в натуральном виде).
Почему только один «Сахалин»?
Это не первый раз, когда федеральный центр забирает у Сахалинской области часть поступлений от проекта «Сахалин-2»: до 2017 года регион получал 80% налога на прибыль, но в конце 2016 года правительство перераспределило 5% на поддержку других регионов.
Новые поправки в законодательство тоже касаются только проекта «Сахалин-2», но не другого международного СРП — «Сахалин-1», говорит источник РБК в правительстве. Оба соглашения были заключены еще в середине 1990-х, оба защищены от влияния неблагоприятных изменений в российском законодательстве, что еще в 2000 году вызывало недовольство Счетной палаты. В российском Налоговом кодексе есть пункт, введенный в 1999 году, о том, что к СРП, заключенным до января 1996 года, применяются условия исчисления и уплаты налога на прибыль, установленные этими соглашениями, даже если эти условия противоречат российскому законодательству о налогах и сборах. Но разница между соглашениями «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в том, что в первом прописано распределение налога на прибыль между Сахалинской областью (22% от прибыли) и федеральным бюджетом (13% от прибыли), а во втором записана только совокупная предельная ставка по налогу на прибыль (32%) без разбивки по бюджетам. Это и позволяет правительству сокращать долю региона в налоге на прибыль от участников «Сахалина-2», поясняет собеседник РБК, знакомый с этим предложением.
При этом именно «Сахалин-2» обеспечивает крупнейшую долю нефтегазовых поступлений в сахалинский бюджет: в доходах региона от налога на прибыль участников двух СРП на «Сахалин-2» приходится 80–90%, а на «Сахалин-1» — 10-20% показывают данные областного бюджета, изученные РБК.
Сколько потеряет регион?
Налог на прибыль в рамках «Сахалина-2» в 2017 году (уплаченный по итогам прошлого года) принес Сахалинской области 36,2 млрд руб. при собственных доходах области в 108,7 млрд руб., которые ожидаются по итогам года (согласно областному закону о бюджете в сентябрьской редакции). Налог исчисляется в долларах и зависит от объемов добычи нефти и реализации СПГ от проекта, цены нефти, сметы расходов, курса доллара к рублю (чем рубль слабее, тем больше выигрыш бюджета на курсовой разнице). Если бы поправка о перераспределении 50 п.п. налога действовала уже в этом году, бюджет региона лишился бы 24,2 млрд руб., или 22% собственных доходов. Бюджет Сахалинской области дефицитный с 2016 года, по итогам 2017 года дефицит составит 10,84 млрд руб., или 10% собственных доходов.
Регион выступал резко против предстоящего перераспределения доходов, но центр настоял на своем, сетуют РБК собеседники, близкие к властям Сахалина. Федеральный чиновник указывает, что предложение поступило от Минвостокразвития и было поддержано полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Уменьшение доли Сахалинской области по «Сахалину-2» на 50 п.п. согласовано с президентом, говорит другой собеседник РБК в правительстве. По его словам, в ходе обсуждений предлагалось сократить долю налоговых поступлений от проекта в регион до 37,5%, но курирующий вице-премьер настоял на 25%. Эти деньги понадобились как источник докапитализации Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), утверждает он. Представитель ФРДВ Илья Ступин от комментариев отказался.
Уверенности для продвижения своих предложений Минвостокразвития добавили слова президента Владимира Путина, который пригрозил принять меры за невыполнение программы по развитию Дальневосточного региона. На форуме во Владивостоке в начале сентября он призвал членов правительства «не забывать никогда» о том, что Дальний Восток остается приоритетным регионом развития, и обеспечить объемы программ его финансирования из федерального бюджета.
Фонд развития Дальнего Востока учрежден Внешэкономбанком в 2011 году. В числе проектов, которые он финансирует, — строительство трансграничного моста через Амур и строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». Дефицит капитала Фонда развития Дальнего Востока на проекты, которые уже отобраны и по которым еще не принято инвестиционное решение, составляет порядка 40 млрд руб., говорил в интервью ТАСС в сентябре его гендиректор Алексей Чекунов. По его словам, разумная скорость инвестирования фондом — порядка 20–30 млрд руб. в год.
Два варианта
Но близкий к Минфину источник РБК говорит, что докапитализация ФРДВ не единственный сценарий использования перераспределяемых доходов Сахалина, есть и второй — перечисление всей суммы в федеральный бюджет с целью дотаций регионам Дальневосточного федерального округа на конкретные проекты, минуя фонд.
«По поручению курирующего данную тематику вице-премьера Юрия Трутнева Минфин прорабатывает соответствующие поправки в Бюджетный кодекс», — подтвердил РБК официальный представитель ведомства. Представитель Минприроды от комментариев отказался. Представитель Трутнева на запрос не ответил. Источник РБК в окружении вице-премьера объясняет, что на развитие проектов на Дальнем Востоке требуются средства, а Сахалин способен сократить свои расходы — его бюджет еще недавно был профицитным. Кроме того, в регионе растет количество других нефтегазовых проектов — от производства малотоннажного СПГ до добычи нефти «Роснефтью», что также предполагает отчисления в местный бюджет.
Российская бюджетная система устроена таким образом, что большинство регионов получают трансферты из федерального бюджета и только таким образом поддерживают дефицит на приемлемом уровне. Суммарная величина трансфертов регионам из федерального бюджета составляет около 1,5 трлн руб. в год. Соответственно, изъятие доходов из бюджета Сахалинской области должно быть в какой-то степени компенсировано увеличением федеральных трансфертов, полагает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос о возможной компенсации выпадающих доходов Сахалина из федерального бюджета.